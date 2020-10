UBS: Deutlicher Gewinnsprung in Q3 – Aktie gelingt charttechnischer Durchbruch

Unter dem Strich steht ein Überschuss von 2,1 Milliarden Dollar im dritten Quartal der UBS und damit konnte die schweizer Großbank heute überraschen, denn es ist rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Vor allem gute Geschäfte im Wertpapierhandel und der Verkauf von Geschäftsteilen hat für die deutlichen Überschüsse gesorgt. Den Angaben zufolge war dies der höchste Gewinn in einem dritten Quartal seit zehn Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.

Negative Corona-Effekte weniger schlimm als im ersten Halbjahr

Dabei profitierte die Bank vom Verkauf ihrer Fondsvertriebsplattform Fondcenter an die Deutsche Börse. Die Trennung vom geistigen Eigentum an der Bloomberg-Commodity-Index-Familie spülte zusätzliches Geld in die Kasse. Drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise belasteten die Bank deutlich weniger als im ersten Halbjahr. Die Wertberichtigungen auf Kreditrisiken summierten sich auf 89 Millionen Dollar, nachdem sie in den ersten beiden Quartalen jeweils über 250 Millionen Dollar gelegen hatten.

Die erfreulichen Zahlen haben auch bei den Anlegern das Interesse an der Aktie geweckt. Die Papiere der Bank sind im heutigen Handel bisher um knapp 2,8 Prozent gestiegen und arbeiten somit weiter daran, den Kursrutsch seit September wieder auszubügeln.

Bis zum Vorkrisenhoch bei über 13 CHF ist es jedoch immer noch ein gutes Stück, charttechnisch hat sich das Bild mit dem jüngsten Kursanstieg dennoch wieder deutlich aufgehellt, da der Kurs zurück über einige wichtige Widerstände klettern konnte, darunter sowohl die 200-, die 50-, als auch die kurzfristige 21-Tage-Trendlinie.

