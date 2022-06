Bad News ignoriert und volle Kraft voraus!

Trotz der am Freitag vor Handelsstart anstehenden Arbeitsmarktdaten, schliesst die Wall Street unweit der Tageshoch. Die Umsatzwarnung von Microsoft wurde ignoriert, mit selbst dieser Aktie im Plus. Die Warnung von FED-Vize-Chefin Lael Brainard, dass die Zinsen auch im September um 50 Basispunkte angehoben werden könnte, wurde ebenfalls ignoriert. Buying across the board!

