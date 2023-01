EUR/CHF: Erstes Ziel erreicht

In der letzten charttechnischen Besprechung zum Währungspaar EUR/CHF vom 12. Dezember 2022: „EUR/CHF: Ein kleiner Hoffnungsschimmer“ wurde auf eine bevorstehende Auflösung einer inversen SKS-Formation der letzten Wochen hingewiesen, im Zuge dessen konnte das Paar wieder die Paritätsgrenze erreichen und stieg an die blau eingezeichnete Trendlinie um 1,0068 CHF an. Demnächst könnte es aber zu Rücksetzern kommen, was an der übergeordneten Abwärtsbewegung allerdings noch nichts ändern würde. Nichtsdestotrotz können erste Gewinnmitnahmen bei bestehenden Positionen getätigt werden, auf einem tieferen Niveau könnte dann nachgekauft werden.

Aufwärtsbewegung intakt

Kurzfristig könnte man sogar auf fallende Notierungen bei EUR/CHF setzen, hierbei kämen die Kursspitzen aus Ende Oktober 2022 bei 0,9955 CHF ins Spiel, aller Wahrscheinlichkeit nach wird allerdings ein Rücklauf an 0,9925 CHF vollzogen. Diese Unterstützung könnte im Anschluss für neuerliche Kursgewinne bei dem Währungspaar sorgen, übergeordnetes Ziel stellt weiterhin der Bereich um 1,0318 CHF und damit der übergeordnete Abwärtstrend dar. Ein unmittelbarer Ausbruch über die blaue Trendlinie und das Niveau von 1,0100 CHF dürfte dagegen vorzeitig einen Zieleinlauf auf der Oberseite ermöglichen.