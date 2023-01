EQS-News: APONTIS PHARMA erweitert Portfolio zur Behandlung von Hypertonie und Hyperlipidämie durch Einlizenzierung einer neuen Single Pill

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

APONTIS PHARMA erweitert Portfolio zur Behandlung von Hypertonie und Hyperlipidämie durch Einlizenzierung einer neuen Single Pill



31.01.2023 / 07:30 CET/CEST

APONTIS PHARMA erweitert Portfolio zur Behandlung von Hypertonie und Hyperlipidämie durch Einlizenzierung einer neuen Single Pill

Neue Single Pill mit potenziellen Peak Sales von ca. EUR 1,3 Mio.

Markteinführung bereits für Mitte 2023 in Deutschland geplant

Anzahl der angekündigten Markteinführungen steigt auf elf Single Pills

Monheim am Rhein, 31. Januar 2023. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker . Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, hat kurzfristig eine neue Single Pill einlizenziert und setzt damit die Wachstumsstrategie des Single Pill-Portfolios weiter konsequent um. Die Markteinführung dieser Single Pill zur Behandlung von Hypertonie und Hyperlipidämie in Deutschland ist für Mitte des laufenden Geschäftsjahres vorgesehen. Bei einer potenziellen Patientengruppe von mehr als 100.000 Personen für diese Single Pill rechnet APONTIS PHARMA mit einem mittelfristigen, jährlichen Umsatzpotenzial von ca. EUR 1,3 Mio. Die Wirkstoffkombination der neuen Single Pill wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Insgesamt umfasst das Portfolio aktuell zehn von APONTIS PHARMA in Deutschland eingeführte Single Pills zur Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen. Die neue Single Pill ist die erste von drei Einlizenzierungen, die APONTIS PHARMA für das laufende Jahr geplant hat. Mit der neuen Lizenzvereinbarung steigt die Anzahl der kurz- und mittelfristig geplanten Markteinführungen auf elf Single Pills an. Die Markteinführungen werden das bestehende Single Pill-Angebot sukzessive ergänzen. Die Wirksamkeit der Single Pill-Therapie bestätigt die 2019 retrospektiv durchgeführte START-Studie. So werden Medikamente zuverlässiger eingenommen, wenn sich die tägliche Darreichungsform auf eine Pille beschränkt. Die signifikant höhere Therapie-Treue unter einer Single Pill reduziert kardiovaskuläre Ereignisse, die Gesamtmortalität, die Anzahl an Hausarzt-Besuchen sowie die Gesamtkosten pro Patient. Die Überlegenheit einer Single Pill im Vergleich zur losen Kombinationstherapie bei Patienten mit einem erlittenen Herzinfarkt belegt zudem die von der Europäischen Union geförderte prospektive SECURE-Studie. Die herausragend positiven Ergebnisse wurden im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Die kurzfristige Einlizenzierung einer neuen Single Pill unterstreicht unsere Attraktivität für Kooperationspartner und unsere Möglichkeiten, die Pipeline unseres Single Pill-Portfolios stetig auszubauen. Wir sind Schritt für Schritt auf dem besten Weg, unser zum Börsengang geäußertes Mittelfristziel von mindestens 20 am Markt eingeführten Single Pills bis 2026 zu übertreffen.“



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat,das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



