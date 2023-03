Athena Cosmetics, Inc., Muttergesellschaft von RevitaLash®Cosmetics konnte einen weiteren Sieg im Kampf gegen Fälschungen verzeichnen

Online-Händler für Beautyprodukte und Parfümerie stoppt alle Verkäufe von RevitaLash®Cosmetics Produkten weltweit

Athena Cosmetics, Inc., Muttergesellschaft von RevitaLash® Cosmetics, ist stolz darauf, einen weiteren Erfolg im Kampf gegen Fälscher bekannt zu geben. Nach der Entdeckung illegaler Fälschungen der Premiumprodukte von RevitaLash Cosmetics beim Online-Händler Perfume's Club (perfumesclub.com) hat Athena Cosmetics rasch rechtliche Schritte gegen den Händler eingeleitet und den Lieferanten der gefälschten Waren erfolgreich identifiziert.

Nach einem fast einjährigen Rechtsstreit erklärte sich Perfume's Club bereit, den weiteren Verkauf von RevitaLash® Cosmetics-Produkte weltweit unverzüglich einzustellen. Neben der Entfernung aller Inhalte im Zusammenhang mit RevitaLash® Cosmetics, identifizierte Perfume´s Club die Quelle der gefälschten Waren als Online-Großhandelsunternehmen Alito S.R.O. aus der Tschechischen Republik

"Dies ist ein Sieg nicht nur für unser Unternehmen, sondern für alle Marken, deren geistiges Eigentum online verletzt wird. Es sendet eine klare Botschaft, dass Einzelhändler die Verantwortung für die Handlungen ihrer Drittanbieter übernehmen und mehr tun müssen, um Fälschungen auf ihren Websites zu verhindern", sagte Lori Jacobus, Präsidentin von Athena Cosmetics. "Wir sind stolz auf unser Team, das unermüdlich für den Schutz unserer Marke kämpft".

Dieser Sieg gegen einen der größten Online-Dufthändler Europas untermauert das Engagement von RevitaLash Cosmetics für den Markenschutz. Das Vertrauen der Verbraucher wird geschädigt, wenn scheinbar seriöse Online-Händler unregulierte und potenziell unsichere Fälschungen verkaufen.

"Für Athena Cosmetics hat Sicherheit oberste Priorität", sagte der Gründer und CEO von Athena Cosmetics, Dr. Michael Brinkenhoff. "Deshalb setzen wir uns dafür ein, den Verkauf von gefälschten und "Schwarzmarkt"-Produkten von RevitaLash ® Cosmetics zu stoppen und das Wohlergehen der Kunden zu gewährleisten, indem wir sicherstellen, dass jedes gekaufte Produkt sicherheitsgeprüft ist und allen geltenden Vorschriften entspricht."

Es wird dringend empfohlen, bei revitalash.com oder einem autorisierten Wiederverkäufer einzukaufen, um potenziell gefährliche Fälschungen oder manipulierte Produkte zu vermeiden. Sie können sicher sein, dass Sie beim Kauf bei Athena Cosmetics nur hochwertige Produkte in ihrem Originalzustand erhalten. Weitere Informationen darüber, wie Sie gefälschte Produkte und Websites erkennen können, finden Sie unter: https://www.revitalash.com/pages/counterfeit-product und sehen Sie sich die Liste der autorisierten Händler des Unternehmens an unter https://www.revitalash.com/pages/authorized-dealers.

Über RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics ist weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte. Die 2006 gegründete Kollektion umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, und ist in Arztpraxen, Spas, Salons, online und im Fachhandel in über 70 Ländern erhältlich. Mit ihrer ® Mission "Eternally Pink" unterstützt RevitaLash® Cosmetics gemeinnützige Brustkrebsinitiativen und spendet einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Bildungsinitiativen, um der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über etwas zurückzugeben, nicht nur im Oktober. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced und RevitaLash® Advanced Sensitive sind in Kalifornien nicht erhältlich]

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005081/de/

