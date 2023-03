SHOP APOTHEKE - Deal in der Schweiz! Aktie mit neuem Jahreshoch

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 78,760 € (XETRA)

Die Online-Apotheke Shop Apotheke ist eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Gesundheitsdienstleister Galenica eingegangen. Im Zuge der Kooperation bilden beide Unternehmen ein Joint Venture. In diese Gesellschaft sollen die Mediservice AG und Shop-apotheke.ch zusammengeführt werden.

Shop Apotheke wird 51 % am Unternehmen, Galenica 49 % halten. Beiden Parteien zufolge ergänzen sich die beiden Subunternehmen ideal. So ist Mediservice eine der führenden Spezialapotheken in der Schweiz für rezeptpflichtige Medikamente (Rx) und der Betreuung von chronisch kranken Patienten. Shop-apotheke.ch betreibt wiederum eine stark wachsende digitale Gesundheitsplattform. Zusammen können beide nun sowohl rezeptpflichtige Medikamente als auch Gesundheits- und Schönheitsprodukte anbieten.

Finanziell wird der Deal wie folgt ablaufen: Mediservice wird die Geschäftsaktivitäten von Shop-Apotheke.ch übernehmen. Gleichzeitig wird Galenica 51 % der Anteile an Mediservice an Shop Apotheke verkaufen. Hierfür soll Galenica 1,2 Mio. Aktien der Shop Apotheke erhalten. Zusätzlich kauft Galenica rund 0,4 Mio. Aktien in bar. Damit werden die Schweizer mit rund 8 % an der Shop Apotheke beteiligt sein. Die neuen Aktien werden aus einer Kapitalerhöhung stammen.

Ziel: Starke Marktstellung in der Schweiz

Mit der Transaktion möchte Shop Apotheke die Marktstellung in der Schweiz ausbauen und das Umsatz und Gewinnwachstum dort beschleunigen. Auch steigt durch das Joint Venture der Gesamtumsatz wie auch der Anteil an verschreibungspflichtigen Medikamente bei Shop Apotheke. Das Unternehmen bestätigt in diesem Zusammenhang die Jahresprognose. Das Non-Rx-Umsatzwachstum soll 10 bis 20 % betragen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 0,5 und 2,5 % erwartet. Der Free Cashflow dürfte eine Spanne zwischen -20 und +20 Mio. EUR erreichen. Wird die Transaktion wie geplant im Mai abgeschlossen, könnte sich der Umsatz der Shop Apotheke zusätzlich um 270 bis 300 Mio. EUR erhöhen. Das bereinigte EBITDA könnte positiv um 5 bis 10 Mio. EUR beeinflusst werden.

Analysten zeigen sich vom Deal angetan. Jefferies bestätigt das Rating "Buy" und das Kursziel von 140 EUR für die Aktie. Analyst Alexander Thiel lobt die attraktiven Cross-Selling-Chancen, die sich durch die Transaktion mit Galenica nun ergeben würden. Warburg Research halten an der Kaufempfehlung mit Kursziel 108 EUR ebenfalls fest. Laut Analyst Michael Heider sei der Kauf mit dem 0,4-fachen Umsatz und dem 15-fachen EBITDA fair gepreist.

Fazit: Die Aktie von Shop Apotheke zählt 2023 zu den besten Titeln in Deutschland. Momentumfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Fundamental lebt die Aktie vorrangig von Fantasie (Stichwort E-Rezept) und weniger von harten Zahlen. Gewinne und positive Cashflows wird es hier nicht vor dem Jahr 2025 geben.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 1,20 1,39 1,70 Ergebnis je Aktie in EUR -3,12 -2,24 -0,62 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,2 1,0 0,8 PEG 1,2 1,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Shop Apotheke-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)