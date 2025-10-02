Werbung ausblenden
Videoanalyse 02.10.2025

Intel - kann eine Partnerschaft mit AMD die Aktie weiter treiben?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Intel galt als kranker Mann der Chip-Branche - doch in diesem Jahr hat die Aktie ein enormes Comeback hingelegt. Allein im vergangenen Monat ging es um 50 Prozent nach oben.

Profitiert hat Intel dabei vom Einstieg der US-Regierung. Nun sucht der Konzern nach weiteren Partnerschaften. Nvidia und Softbank sind schon mit an Bord.

Wird nun auch mit dem Erzrivalen AMD verhandelt? Im Video erklärt Martin, was an diesen Gerüchten dran ist und was er bei diesen Kursen von der Aktie hält.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intel
Nvidia
AMD

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 02.10.2025
Airbus auf Rekordniveau - doch die Bewertung ist bereits sportlichheute, 16:52 Uhr · onvista
Airbus auf Rekordniveau - doch die Bewertung ist bereits sportlich
Märkte heute
Reddit, Airbus und Intel: Drei Aktien, viele Fragenheute, 12:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Aktienanalyse 02.10.2025
Tech-Aktien im Fokus: Wells Fargo startet Coverage auf drei KI-Playerheute, 17:28 Uhr · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden