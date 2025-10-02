Intel - kann eine Partnerschaft mit AMD die Aktie weiter treiben?

Intel galt als kranker Mann der Chip-Branche - doch in diesem Jahr hat die Aktie ein enormes Comeback hingelegt. Allein im vergangenen Monat ging es um 50 Prozent nach oben.

Profitiert hat Intel dabei vom Einstieg der US-Regierung. Nun sucht der Konzern nach weiteren Partnerschaften. Nvidia und Softbank sind schon mit an Bord.

Wird nun auch mit dem Erzrivalen AMD verhandelt? Im Video erklärt Martin, was an diesen Gerüchten dran ist und was er bei diesen Kursen von der Aktie hält.