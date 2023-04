Deutsche Bank und RWE mit Quartalszahlen - Meta Platforms startet durch - DAX

Am Donnerstag gab es zunächst wieder Druck im DAX, der sich aber wie am Vortag beim 15.700er-Kurslevel fing und in einen Rebound wechselte. Damit konnte bis zum Mittag die Kurslücke vom Morgen geschlossen und nun auch das Vortageshoch erreicht werden.

Ingmar Königshofen kommentiert das Chartbild mit Blick auf die große Range unterhalb der 15.650, welche erst einmal nicht angelaufen, aber weiter im Chartbild als eine Art "Magnet" wirkt. Auf der Oberseite sind es dennoch nur drei Prozent Kursaufschlag bis zu einem Allzeithoch - genau dazwischen scheint der Markt nach Orientierung zu suchen.

Impulse der US-Unternehmen mit Quartalszahlen gibt es aktuell sehr viele. Prominentes Beispiel für Kursaufschläge erlebten wir gestern mit der Microsoft im Wall Street Handel. Die Gewinne wurden verteidigt, bei Alphabet jedoch nicht. Wie kamen die Zahlen bei Meta Platforms am Markt an?

Ein überraschender Umsatzanstieg läßt die Anleger und Analysten von weiter steigenden Aktienkursen ausgehen. Auch wenn der Wert schon mehr als 70 Prozent in diesem Jahr zulegen konnte, scheint weitere Phantasie vorhanden.

Dies gilt auch für die DAX-Unternehmen RWE und Deutsche Bank. Beide Bilanzen können sich sehen lassen und weisen einen hohen Quartalsgewinn aus. Während RWE damit auf das Jahreshoch zuläuft, steht die Deutsche Bank genau in der Mitte der Bandbreite der letzten Wochen. Wie sind die Schätzungen für die Zukunft?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.