Green Technology – Nvidia, First Solar und Tesla beflügeln

Der Global Green Technologies Index hat sich in den zurückliegenden Handelstagen deutlich erholt und die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Unterstützung bekam der Aktienindex in erster Linie durch die Erholung der Halbleiterwerte Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom und Nvidia sowie Solarspezialisten wie First Solar und Solaredge und den E-Autohersteller Tesla.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen bei AMD und Nvidia besser aus als von Marktteilnehmern erwartet wurde. Dabei profitierten die Konzerne nicht nur von einer starken Nachfrage aus dem E-Autosegment. Vielmehr entwickeln die beiden Unternehmen ebenso wie Broadcom Halbleiter, die im KI-Bereich eingesetzt werden. Im Solarsektor hat die geplante Kürzung der Einspeisevergütung in Kalifornien zeitweise für teils drastische Kursabschläge gesorgt. Zahlreiche Unternehmen aus dem Sektor meldeten für das abgelaufenen Quartal noch starke Wachstumsraten. Anleger befürchten allerdings, dass die Wachstumsraten. auf Grund der Maßnahmen in Kalifornien sinken könnten. Dies sorgte für eine Neubewertung in diesem Sektor. In den zurückliegenden Tagen haben sich die meisten Titel jedoch stabilisiert oder leiteten gar mögliche Erholung ein. Der von Elon Musk gelenkte Tesla-Konzern sorgte in den zurückliegenden Monaten mit teils drastischen Preissenkungen für Schlagzeilen. Dies schlug sich im Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal wider. Der Ergebniseinbruch wurde von den Anlegern mit Kursabschlägen quittiert. Das Mitte April gerissene Gap wurde inzwischen wieder geschlossen. Tesla schickt sich nun an, bei 176,60 USD eine wichtige Widerstandsmarke zu überwinden. Recyclingkonzerne wie Waste Connection und Waste Management liegen im laufenden Jahr bereits im grünen Bereich. Zuletzt verbuchten sie jedoch Gewinnmitnahmen.