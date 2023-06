EUR/SEK: Hartnäckiger Kampf gegen Inflation

Die Riksbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent angehoben und in diesem Jahr sogar eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt. Der neue Zinsweg der Riksbank impliziert nun, dass der Zinssatz einen Höchststand von etwa 4,05 Prozent erreichen wird, während er zuvor bei etwa 3,65 Prozent lag. Zudem kündigte die Zentralbank an, dass sie die Verkäufe von Staatsanleihen ab September von 3,5 Mrd. Kronen auf 5,0 Mrd. Kronen (etwa 425 Mio. Euro) pro Monat ausweiten wird. Ob dies jedoch zu einer stärkeren Krone beiträgt und der seit nunmehr 2012 laufenden Rallye einen Abbruch tut, bleibt anzuzweifeln.

Euro so hoch wie nie

Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Euro gegenüber der schwedischen Krone bei 11,7910 SEK im April 2009, dieses Niveau wurde in dieser Woche bereits übertroffen. Eine Ausweitung der laufenden Kursrallye könnte bei einem nachhaltigen Monatsschlusskurs über den Hochs aus 2009 eine weitere Kaufwelle auslösen, hier wurde der Bereich um 12,6619 SEK als potenzielles Ziel ermittelt. Eine nachhaltiger Abpraller ist bislang allerdings auch noch nicht auszuschließen, ein solches Szenario würde sich deutlich unter einem Niveau von 11,4116 SEK festigen und würde infolgedessen eine gesunde Konsolidierung zurück auf 10,8784 SEK einleiten.