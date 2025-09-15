Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 15.09.2025

Dax startet mit kleinem Plus in die neue Woche

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Für den Dax zeichnen sich am Montag Gewinne ab. Mangels klarer Impulse von den Märkten in Übersee dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten. Auch wichtige Konjunkturdaten sind zu Wochenbeginn noch Fehlanzeige.

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.772 Punkte. Damit würde er etwa in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht.

Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte nun aber vor einer entscheidenden Woche. Zunächst stehe am Dienstag der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richteten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Laut dem Charttechnik-Experten Christoph Geyer hält sich der Dax für den schwierigen Monat bislang recht gut, denn immerhin fänden im September die meisten Kursrückgänge und Crashs statt. "Diese bislang stabile Haltung schützt aber nicht davor, dass es noch einmal ungemütlich werden kann, bevor dann im Oktober die Jahresschlussrallye startet", schrieb Geyer in einem Marktkommentar.

USA:  Gemischtes Bild

Die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger am US-Aktienmarkt haben die Woche ruhig ausklingen lassen. Zwar schwangen sich das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 sowie die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite am Freitag mit Mühe noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen verharrte den Tag über in der Verlustzone und verpasste so einen erneuten Höchststand. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 45.834,22 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp ein Prozent. Der S&P 500 gab am Freitag geringfügig auf 6.584,29 Punkte nach. Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 24.092,19 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.834- 0,59 Prozent
S&P 5006.584- 0,05 Prozent
Nasdaq 22.141+ 0,44 Prozent

Asien: Im Plus

Die Aktienmärkte in China und Hongkong haben zum Wochenauftakt zugelegt. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen legte im späten Handel trotz enttäuschender Daten vom Einzelhandel und der Industrieproduktion 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel das Plus etwas moderater aus. Der Hang-Seng-Index  gewann zuletzt 0,3 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22544.768+ 0,00 Prozent
Hang Seng26.388+ 0,30 Prozent
CSI 3004.529+ 0,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,63- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,70+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,08+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1726- 0,14  Prozent
Dollar in Yen147,49+ 0,47 Prozent
Euro in Yen172,97+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,33 USD- 0,08  USD
WTI63,02 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 55 (50) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 36 (40) EUR - 'UNDERPERFORM'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 60 (78) EUR - 'NEUTRAL'

RBC HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 220 (200) EUR - 'OUTPERFORM'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

