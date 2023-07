Morgan Stanley: Aktie kann zulegen

Ein verhaltenes Anleihen- und Aktiengeschäft hat Morgan Stanley ein besseres Ergebnis beschert, der Nettogewinn sank in den drei Monaten von April bis Juni allerdings auf 2,2 Mrd. US-Dollar von 2,5 Mrd. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,24 US-Dollar, Analysten hatten mit 1,20 Dollar gerechnet. Die Erträge nahmen auf 13,5 Mrd. US-Dollar von 13,1 Mrd. Dollar leicht zu.

Technisch scheint sich die Aktie dagegen in der Komfortzone um 94,00 US-Dollar aufzuhalten, auch weist das Papier seit Juni letzten Jahres einen intakten Aufwärtstrend auf. Um allerdings mittelfristige Signale setzen zu können, muss der Sprung über den dreistelligen Kursbereich unbedingt gelingen.

Kosten müssen runter

Um die Möglichkeit eines Anstiegs zurück an die Rekordstände aus Anfang letzten Jahres bei 109,73 US-Dollar zu erhalten, muss die Morgan Stanley-Aktie mindestens über 99,05 US-Dollar zulegen. Nur in diesem Fall ließe sich Aufwärtspotenzial zunächst an die Februarhochs bei 100,99 US-Dollar und darüber 109,73 US-Dollar freisetzen. Ein Verbleib im aktuellen Aufwärtstrend mit potenziellen Abschlägen auf 87,00 US-Dollar wäre dagegen noch unproblematisch. Erst darunter dürften sich die Hinweise auf Abschläge auf 80,74 US-Dollar und den EMA 200 (Woche) bei 77,36 US-Dollar verdichten.