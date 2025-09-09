ASML, BitMine & Nebius: Drei Mega-Deals bewegen die Märkte

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

ASML investiert in Mistral

Der Halbleiter-Riese setzt auf Europas KI-Hoffnung – ein Signal weit über die Branche hinaus. Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Anleger?

BitMine setzt auf Ethereum

Über 9 Milliarden Dollar in ETH – und ein radikaler Treasury-Plan. Was bedeutet das für den Krypto-Markt und die Konkurrenz?

Nebius & Microsoft-Deal

Ein Vertrag, größer als die gesamte Firma: Warum dieser Mega-Deal das AI-Infrastruktur-Spiel verändern könnte.