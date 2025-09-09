Märkte heute
ASML, BitMine & Nebius: Drei Mega-Deals bewegen die Märkte
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Deutz, ASML, Robinhood, Teck Resources, CVS Health, Tesla, Nvidia, Uber, Oracle, BitMine, Nebius, Bitcoin
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
ASML investiert in Mistral
Der Halbleiter-Riese setzt auf Europas KI-Hoffnung – ein Signal weit über die Branche hinaus. Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Anleger?
BitMine setzt auf Ethereum
Über 9 Milliarden Dollar in ETH – und ein radikaler Treasury-Plan. Was bedeutet das für den Krypto-Markt und die Konkurrenz?
Nebius & Microsoft-Deal
Ein Vertrag, größer als die gesamte Firma: Warum dieser Mega-Deal das AI-Infrastruktur-Spiel verändern könnte.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte vor den ArbeitsmarktdatenAmazon mit Anthropic-Deal – Broadcom & Lululemon im Fokus05. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?gestern, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?gestern, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis