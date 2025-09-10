Lam Research hat starke Quartalszahlen gemeldet – und Morgan Stanley sieht die gesamte Branche für Wafer Fab Equipment vor einem Rekordjahr. Doch wie passt das zusammen mit den jüngsten Warnsignalen aus der Industrie?

In dieser Aktien-Analyse nimmt Martin Goersch die Zahlen, die Strategie und die Bewertung von Lam Research genauer unter die Lupe – und ordnet ein, was du jetzt wirklich wissen musst.