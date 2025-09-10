Aktienanalyse
Trotzt Lam Research den Problemen im Chip-Sektor?
onvista · Uhr
Lam Research hat starke Quartalszahlen gemeldet – und Morgan Stanley sieht die gesamte Branche für Wafer Fab Equipment vor einem Rekordjahr. Doch wie passt das zusammen mit den jüngsten Warnsignalen aus der Industrie?
In dieser Aktien-Analyse nimmt Martin Goersch die Zahlen, die Strategie und die Bewertung von Lam Research genauer unter die Lupe – und ordnet ein, was du jetzt wirklich wissen musst.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Chartzeit EilmeldungQuest Diagnostics: Starkes Quartal, Prognose hoch, kann die Aktie weiter steigen?08. Sept. · onvista
Dax Tagesrückblick 09.09.2025Dax rutscht wieder ab - Gold abermals teurer denn jegestern, 17:58 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-StarFintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäfteheute, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista