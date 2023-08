Vossloh legt stärker zu als erwartet

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat im ersten Halbjahr von einer anhaltend hohen Nachfrage in allen Bereichen profitiert. Der Umsatz legte um 26 Prozent auf gut 600 Millionen Euro zu, wie das im Mai in den Nebenwerte-Index SDax zurückgekehrte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 70 Prozent auf gut 49 Millionen Euro. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als Experten erwartet hatten. Zudem bestätigte der Konzern die Mitte Juni erhöhte Prognose./zb/jha/