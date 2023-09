IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Israels Wasserwunder: Eine Inspiration für die Welt in Zeiten des Klimawandels

Israel hat einen Wasserüberschuss, von dem auch die Nachbarn profitieren können. Das Land liegt in einer semi-ardien Zone und somit ist die Tatsache eines Wasserüberschusses noch viel interessanter. Israel zeigt der Welt eindrucksvoll, wie effizient Wasserressourcen bewahrt werden können. Dies wird durch Unternehmen wie Water Ways und andere innovative Akteure ermöglicht.

Der voranschreitende Klimawandel schafft eine besorgniserregende Situation, die nicht nur landwirtschaftliche Betriebe betrifft, sondern auch andere Bereiche und Branchen, die für uns alle von Bedeutung sind. Ausgerechnet in Israel, einem Land, das sich in einer der trockensten Regionen der Erde befindet, wird demonstriert, wie Wasser sinnvoll genutzt werden kann.

Ein Schlüsselwort in dieser Vorreiterrolle spielt "Vielfalt". Das Land setzt nicht auf eine einzige Strategie oder Technologie, um seinen Wasserbedarf zu decken. Stattdessen diversifiziert es seine Ansätze. Große Mengen Trinkwasser werden mithilfe von Entsalzungsanlagen an der Mittelmeerküste gewonnen, und Abwasser wird gereinigt und wiederverwendet, was insbesondere in der Landwirtschaft zu erheblichen Wasserersparnissen führt.

Israel beeindruckt durch seine innovative Herangehensweise an das Wasserthema. Dieses Engagement für Innovation ist tief in der Geschichte des Landes verwurzelt. Schon lange vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 hatte die Wasserwirtschaft hohe Priorität, auch unter britischer Verwaltung. Die Verantwortung für Wassertechnologie und Wasserinfrastruktur liegt nicht in den Händen von unerfahrenen Beamten, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Bereits der erste Premierminister des Landes, David Ben-Gurion, hatte visionäre Ideen von "Meerwasserentsalzung" und der Verwandlung der Wüste in eine blühende Landschaft. Daher wurde die israelische Wasserpolitik von kompetenten Technokraten gestaltet, die ihr Fachgebiet genau kennen.

Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass Israel führend im Umgang mit Wasser ist. Dazu gehört die Tatsache, dass die israelische Bevölkerung den vollen Preis für Wasser bezahlt, was zu einem bewussteren und nachhaltigeren Umgang mit dieser knappen Ressource führt. Wasserverschwendung wird bekämpft, und undichte Leitungen werden repariert, wodurch der Wasserverlust auf erstaunlich niedrige 7% reduziert wird. Weitere Erfolgsfaktoren sind die politische Priorisierung, die Verfügbarkeit von Fachkräften in diesem Bereich und die innovative Nutzung von Technologien im Wassersektor.

Auch in der Landwirtschaft verfolgt das Land eine innovative Herangehensweise. Die ineffiziente Flutbewässerung, die in vielen Teilen der Welt immer noch üblich ist, wurde von der israelischen Regierung verboten. Stattdessen setzt man auf moderne, nachhaltige, grüne und intelligente Bewässerungssysteme. Ein Beispiel für solche Technologien ist das kanadische Unternehmen Water Ways (ISIN: CA9411881043), das seinen Sitz in Israel hat. Dieser globale Anbieter von Landwirtschaftstechnologie bietet Lösungen für nachhaltige und wassersparende Bewässerung. Water Ways entwickelt und vertreibt intelligente Bewässerungssysteme, die an die individuellen Bedürfnisse landwirtschaftlicher Betriebe angepasst werden können. Es ist nur eines von vielen Unternehmen in Israel, das durch Innovation und moderne Technologie zukunftsweisende und nachhaltige Lösungen bietet.

Es wäre ratsam, wenn politische Entscheidungsträger weltweit das Beispiel Israels aufgreifen würden. Angesichts der zunehmenden Hitze und Dürren könnte ein eigenes System und eine wasserresistente Gesellschaft entwickelt werden, die weniger auf Niederschläge angewiesen ist, insbesondere wenn diese in Zukunft möglicherweise nicht mehr so regelmäßig auftreten wie in den vergangenen Jahrzehnten.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

Land: Kanada

https://water-ways-technologies.com/

