EQS-Adhoc: HÖRMANN Industries GmbH: Erfolgreiches Closing des Verkaufs der HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH

01.11.2023 / 07:55 CET/CEST

Kirchseeon, 1. November 2023 – Die HÖRMANN lndustries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A351U9) gibt bekannt, dass der Verkauf ihrer Tochtergesellschaft HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH durch die HÖRMANN Automotive GmbH an eine Beteiligungsgesellschaft der Rheingold Capital SE am späten Vorabend erfolgreich abgeschlossen wurde. Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 27. September 2023 angekündigt, stand der Vollzug des Verkaufs zuvor noch unter aufschiebenden Bedingungen. Über den Kaufpreis und die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs Automotive angesichts der strukturellen Transformation in der Automobilzuliefererindustrie zu stärken, wird sich HÖRMANN Automotive fortan auf die Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Systemen für Chassis, Karosserie und Batterieträgern von Nutzfahrzeugen fokussieren. Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

