Innophos modernisiert Produktionsanlage für Kalziumphosphate in EK-Qualität

Innophos, ein führendes Unternehmen in der Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelbranche, freut sich, eine bedeutende Erweiterung seiner Produktionsanlage für Kalziumphosphate in EK-Qualität (Europäische Kommission) bekannt zu geben. Diese Investition ist ein strategischer Schritt, um die wachsende Nachfrage auf dem EU-Markt für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel zu decken.

Die Investition in der Produktionsanlage von Innophos in Chicago Heights, Illinois, wird zu einer größeren Flexibilität bei der Herstellung führen und die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, hochwertige Kalziumphosphate in EK-Qualität zu liefern, die seit langem für ihre Reinheit, Konsistenz und die Einhaltung der strengen europäischen Vorschriften bekannt sind.

Migue DeJong, kaufmännischer Direktor, erklärte: "Diese Investition spiegelt unser Engagement wider, unseren europäischen Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir erkennen den wachsenden Bedarf an hochwertigen Kalziumphosphaten in der Lebensmittel-, Gesundheits- und Wellnessbranche und sind bereit, diese Nachfrage mit unseren erweiterten Produktionskapazitäten zu befriedigen."

Kalziumphosphate sind wesentliche Bestandteile von Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln und Getränken sowie von Säuglingsnahrung und Säuglingsanfangsnahrung, die zur Knochengesundheit und zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Die Kalziumphosphate in EC-Qualität von Innophos sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in verschiedene Formulierungen einfügen und eine ausgezeichnete Bioverfügbarkeit und Stabilität aufweisen.

Über Innophos

Innophos ist ein weltweit führender Hersteller von speziellen Phosphat- und Mineralienlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Ernährungs- und Industriemärkte. Wir nutzen unser Fachwissen in der Phosphatwissenschaft und -technologie, um gemeinsam mit unseren Kunden Produkte zu entwickeln und zu liefern, die sich durch Qualität und Leistung auszeichnen. Innophos hat seinen Hauptsitz in Cranbury, New Jersey, und verfügt über eine integrierte Produktionsbasis, die sich über die Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und China erstreckt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.innophos.com.

