Delivery Hero forciert Profitabilitätsziel und will schneller wachsen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will dank Zusatzeinnahmen noch schneller wachsen als gedacht. Der um Rabatte bereinigte Umsatz solle gegenüber dem Vorjahr nun um 18 bis 21 Prozent zulegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Bislang hatte das Management ein Plus von 15 bis 17 Prozent auf dem Zettel. Zum Jahresauftakt war der Erlös dank Zusatzeinnahmen durch Premium-Platzierungen von Restaurants und Abonnementgebühren um gut ein Fünftel auf knapp drei Milliarden Euro gestiegen. Der Bruttowarenwert legte um gut acht Prozent auf fast 12 Milliarden Euro zu.

Konzernchef Niklas Östberg betonte die Strategie eines "profitablen Wachstums". Entsprechend greift der Manager weiter durch und macht mit unrentablen Geschäften kurzen Prozess. Die verlustreichen Dmarts-Warenhäuser, die Kunden in kurzer Zeit mit Lebensmitteln versorgen sollen, schrumpfte erneut auf nun 895. Bis Ende 2024 sollen sie die Schwelle zum bereinigten operativen Gewinn erreichen. Das stark kritisierte Glovo-Geschäft aus Spanien soll im zweiten Halbjahr ein positives bereinigtes Ergebnis beitragen./ngu/jha/