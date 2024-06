EQS-Media / 03.06.2024 / 08:00 CET/CEST



MABEWO Group präsentiert AGRI-RACK auf DLG-Feldtage 2024

Leitthema der Messe: „Pflanzenbau out of the Box“

AGRI-RACKs sind die Lösung für Controlled Open Field Farming

AGRI-RACKs ermöglichen eine duale Landnutzung – Landwirtschaft und Energiegewinnung auf der gleichen Fläche

Luxemburg/Küssnacht, 3. Juni 2024: Vom 11. bis 13. Juni präsentiert sich MABEWO zusammen mit rund 300 weiteren Ausstellern aus 16 Ländern auf der richtungsweisenden Messe DLG-Feldtage 2024, die in Erwitte bei Lippstadt, NRW, unter dem Leitthema „Pflanzenbau out of the Box“ stattfindet. Die MABEWO Unternehmensgruppe hat den Leitsatz „MAke a BEtter WOrld“ – nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Motivation und Vision. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen integrierte Systeme für Indoor-Farming (Lebensmittel, Futtermittel und Phytopharmaka) sowie Agri- und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen von der Projektentwicklung bis zur Umsetzung. Mit einem klaren Fokus auf die Zukunft der Lebensmittelproduktion und Energieerzeugung setzt MABEWO auf die Kombination fortschrittlicher Agrartechnologie und erneuerbarer Energien.

Um die Versorgung mit Lebensmitteln trotz Klimawandels mit mehr Exremwetter wie Trockenheit und Hochwasser sowie zusätzlich zunehmender Bodenversiegelung künftig sicherzustellen, benötigt es innovative Lösungen. Diese müssen auch den limitierenden Faktoren wie Wassermangel und effiziente Nutzung geeigneter Ackerflächen Rechnung tragen. Genau das garantieren die Produkte der MABEWO. Die Business Unit „Agrar Solutions“ entwickelt innovative Technologien für die Landwirtschaft. Hochqualifizierte Hard- und Softwareingenieure entwickeln gemeinsam mit Pflanzenbauern, Mechatronikern und Konstrukteuren neuartige Systeme für den geschützten Freilandanbau sowie für Indoor Farming. Automatisierung, Prozesssteuerung und die Schnittstelle von Technologie und Pflanze stehen hierbei im Fokus.

MABEWO AGRI-RACKs sind die Lösung für Controlled Open Field Farming. Durch intelligente Technologien wird Landwirtschaft effizienter und insbesondere werden diese Vorteile erzielt:

Duale Landnutzung: Energiegewinnung und Landwirtschaft auf der gleichen Fläche.

Geringerer Wasserbedarf durch weniger Verdunstung sowie Regenwassersammlung für die Bewässerung.

PV-Module schützen Pflanzen und Tiere vor extremen Wetterbedingungen.

Sehen Sie hierzu auch das kurze Video: MABEWO Agri-Racks (mabewogreen3.com)

„Pflanzenbau out of the Box“ – ein Leitthema, das für MABEWO nicht passender sein könnte.

Über die DLG-Feldtage 2024: Die DLG Feldtage 2024 präsentieren sich dieses Jahr unter dem Leitthema „Pflanzenbau out of the Box“. Hier wird es erneut die sogenannten Treffpunkte geben. Diese werden Besuchern einen Rahmen bieten, um sich fachlich über die aktuelle Herausforderung rund um die Themen Pflanzenbau, Biodiversität sowie zukunftsweisende Techniken auszutauschen. Das klassische Ausstellungsangebot rund um Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung, Pflanzenschutz, Düngung und Landtechnikvorführungen wird durch neue Themen ergänzt: Unter der neuen DLG-Marke „FarmRobotix“ werden aktuelle Entwicklungen im Bereich der Robotik, KI und Automatisierung sowie digitale Lösungen im Pflanzenbau und der Landwirtschaft präsentiert. Der Tag der Wertschöpfungsketten widmet sich am 13. Juni den Themen „Pflanzliche Proteine“, „Qualitätsgetreide“ und „Wertschöpfungsketten im ökologischen Anbau“.

https://dlg-feldtage.de/de/

Über die MABEWO Gruppe und Holding: Die MABEWO wurde 2019 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe wuchs über die Zeit durch den Zukauf von Beteiligungen und den Aufbau eigener Neugründungen und spezifischem Know-how.

Die MABEWO Gruppe bewegt sich in einem rasant wachsenden Marktumfeld. Die Anforderungen an Indoor Farming und den kontrollierten Pflanzenbau steigen, der Bedarf an Erneuerbaren Energien wächst. Die Produkte sind inzwischen marktreif mit klaren USPs, Umsätze werden aus dem Betrieb von bestehenden Anlagen, dem Anlagenbau und Kundenprojekten erzielt. Die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum sind geschaffen worden. Die MABEWO Holding SE ist in Luxemburg angesiedelt, die operativen Business Units in der Schweiz.

