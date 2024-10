ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Kering auf 'Halten' - Fairer Wert gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Kering von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 250 auf 245 Euro gesenkt. Der Luxuskonzern habe - nicht unerwartet - schwache Umsatzzahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Modemarke Gucci befinde sich mitten in der Transformation, aber die Weichen für eine mögliche Rückkehr zu Wachstum seien gestellt. Der Experte bleibt zurückhaltend und rechnet mit einem Wachstum, das im Vergleich zum Sektor langsamer ist. Die Aktie sei fair bewertet./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 16:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 16:32 / MESZ

