ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel hoch auf 137 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Biontech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 137 US-Dollar angehoben. Analyst Chris Shibutani bezieht in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung nun BNT327 mit ein - einen Antikörper, den die Mainzer gegen unterschiedliche solide Tumore testen. Die Anlagestory drehe sich weiter weg vom schwer einzuschätzenden Covid-Impfstoffmarkt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 23:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------