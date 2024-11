Deutschland: Positiver Start

Der Dax wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 19.148 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird zur Eröffnung mit einem Plus von 0,6 Prozent gesehen.

Mit 18.812 Punkten war der Dax tags zuvor angesichts hoher geopolitischer Risiken zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesunken. Mit der Erholung der US-Technologiewerte verringerten sich anschließend aber auch die Dax-Verluste deutlich. Erster Orientierungspunkt nach oben ist die 50-Tage-Linie bei 19.166 Punkten.

"Kurzfristig können technische Unterstützungen helfen, wie gestern das Tief aus der Vorwoche, an dem Käufer auftauchten", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Aber es sind keine langfristig orientierten Anleger, die hier einsteigen. Es sind kurzfristige Trader, die im Zweifel genauso schnell wieder verkaufen, wie sie eingestiegen sind." Steigende geopolitische Risiken machten nervös.

Mit Spannung erwartet wird nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von Nvidia, des knapp vor Apple teuersten Unternehmens der Welt. Unternehmens- und Konjunkturnachrichten sind eher Mangelware.

USA: Dow gibt leicht nach

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start letztlich ein ähnliches Bild wie am Vortag gezeigt. Der schon zu Wochenbeginn schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial dämmte sein Minus auf 0,28 Prozent ein und beendete den Handel bei 43.268,94 Punkten. Dagegen drehte der marktbreite S&P 500 in positives Terrain und gewann 0,40 Prozent auf 5.916,98 Punkte. Er knüpfte an seine freundliche Vortagsentwicklung an. Ähnlich sah es beim technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Kursanstieg um 0,71 Prozent auf 20.684,59 Punkte aus.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.268 +0,28 Prozent S&P 500 5.916 +0,40 Prozent Nasdaq 18.987 +1,04 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die Unsicherheit an den Märkten setzt sich damit fort. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte 0,1 Prozent ein und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank ebenfalls um 0,1 Prozent. Auch die Aktienmärkte in Australien gaben nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.352 -0,30 Prozent Hang Seng 19.663 -0,10 Prozent CSI 300 3.986 -0,10 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,16 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,34 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,41 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0587 +0,11 Prozent USD / JPY 155,19 -0,02 Prozent EUR / JPY 164,29 +0,22 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,24 USD -0,21 USD WTI 69,39 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 150 (149) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

UBS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 121 (106) EUR - 'NEUTRAL'-

LBBW SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 31 (35) EUR - 'KAUFEN'

Redaktion onvista/dpa-AFX