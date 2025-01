EQS-News: PNE blickt auf ein erfolgreiches operatives Jahr 2024 zurück

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE blickt auf ein erfolgreiches operatives Jahr 2024 zurück



17.01.2025 / 10:27 CET/CEST

Corporate News

PNE blickt auf ein erfolgreiches operatives Jahr 2024 zurück

Insgesamt Windparks und PV-Anlagen mit 751 MW Leistung verkauft

Windparks mit 412 MW Leistung im Eigenbetrieb

Cuxhaven, 17. Januar 2025 – Die PNE AG hat das operative Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen. Der Verkauf des Windparks Lütau rundet ein sehr gutes Vertriebsjahr 2024 für die PNE-Gruppe ab. Insgesamt hat PNE im vergangenen Jahr in Deutschland und auf den internationalen Märkten sechs Windenergie- und Photovoltaik (PV)-Projekte mit einer Gesamtleistung von 751,3 MW/MWp verkauft. In der ersten Jahreshälfte 2024 veräußerte die PNE-Gruppe in Kanada das Windenergie-Projekt Buffalo Gap mit einer Leistung von 210 MW und das PV-Projekt Coronach Muskwa Northwest mit 100 MW sowie in Südafrika das PV-Projekt Khauta mit 240 MWp. In der zweiten Jahreshälfte folgten der schottische Windpark Sallachy mit 43 MW, in Deutschland das Repowering-Projekt Windpark Nordleda mit 10,4 MW, das PV-Projekt Bonsmara in Südafrika mit 60 MWp, das Repowering-Projekt Windpark Papenrode mit 59,4 MW sowie der bereits erwähnte Windpark Lütau mit 28,5 MW.

„Mit den Vertriebsergebnissen des Jahres 2024 sind wir sehr zufrieden. Wir konnten unsere Professionalität bei unserem Kerngeschäft, der Entwicklung von Windenergie- und PV-Projekten, nachhaltig unter Beweis stellen“, sagt Roland Stanze, Operativer Vorstand (COO) der PNE AG. „Die verschiedenen Stadien, in denen sich die Projekte befinden, die wir verkaufen, unterstreichen unsere Flexibilität. Auch für das Jahr 2025 sind wir sehr optimistisch.“

Mit dem Ausbau des Eigenbetriebsportfolios der PNE AG ging es 2024 ebenfalls weiter voran. Durch die Inbetriebnahmen der Windparks Heitzelberg (5,5 MW), Schenklengsfeld (19,8 MW) und Heidmoor (36,0 MW) ist die Leistung der Windparks im Eigenbetrieb auf 412,0 MW gewachsen. Weitere 13 Windparks mit einer Leistung von 288,6 MW sind in Deutschland und Frankreich im Bau. Welche der Projekte im Bau in den Eigenbetrieb übergehen, entscheidet PNE projektindividuell.

Im Segment Services ist die Anzahl der Windenergieanlagen im Bereich der technischen Prüfungen auf 1.000 angewachsen.

Die Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht die PNE AG am 27. März 2025.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com

