Symphony of Sparkles: Die HKTDC-Doppel-Schmuckmessen werden im März 2025 eröffnet

Die 41. HKTDC Hong Kong International Jewellery Show und die 11. HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show werden im März 2025 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre bzw. auf der AsiaWorld-Expo stattfinden. Unter dem Motto Symphony of Sparkles werden auf den beiden Schmuckmessen voraussichtlich über 4.000 Aussteller aus aller Welt erwartet, die fertigen Schmuck, lose Steine und Rohmaterialien präsentieren.

Physische Messe Click2Match HKTDC Hong Kong International Jewellery Show 4. bis 8. März 2025 im HKCEC 23. Februar bis 13. März 2025 HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show 2. bis 6. März 2025 auf der AsiaWorld-Expo

Die Hong Kong International Jewellery Show wird Themenbereiche wie die Hall of Extraordinary und die Hall of Fame umfassen. In der Hall of Extraordinary werden hochwertige Kollektionen mit atemberaubenden Diamanten, Edelsteinen, Jadeit und Perlen von renommierten Ausstellern wie Dehres, On Tung und Lili Jewelry präsentiert. In der Hall of Fame werden internationale Marken wie Giorgio Visconti aus Italien, Lao Feng Xiang aus Festlandchina und Cheté aus Hongkong vertreten sein.

Neben den renommierten Zonen wird eine brandneue Produktzone, Gold Jewellery, mit innovativen Designs und exquisiter Handwerkskunst in Goldschmuckstücken debütieren.

Aufbauend auf diesem Geist der Kreativität lädt der Wettbewerb Hong Kong Jewellery Design Competition Designtalente ein, sich mit dem Thema Lasting Brilliance auseinanderzusetzen. Die Kreationen sollen durch ihren Glanz und ihre Pracht fesseln und Bewunderung hervorrufen und dabei die Zeit überdauern. Die Preisverleihung findet auf der International Jewellery Show statt, wo die Gewinnerstücke ausgestellt werden.

Auf der Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show wird eine außergewöhnliche Auswahl an Diamanten, Perlen und hochwertigen Edelsteinen sowie Rohmaterialien für Schmuck aus verschiedenen Herkunftsländern präsentiert. In der Hall of Fine Diamonds werden riesige Diamanten präsentiert, Treasures of Nature zeigt atemberaubende Kollektionen von Rubinen, Smaragden und Saphiren, und Treasures of Ocean verzaubert die Käufer mit natürlichen Seeperlen.

Die Messen bieten außerdem ein umfassendes Rahmenprogramm mit Schmuckparaden, Seminaren, Käuferforen und Networking-Veranstaltungen, die den Branchenakteuren aktuelle Marktinformationen bieten.

