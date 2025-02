Qiagen rutschen nach Quartalszahlen ab

Die Qiagen-Aktie hat am Donnerstag nach Quartalszahlen deutlich verloren. Am Morgen belegten sie mit minus drei Prozent auf 40,65 Euro im Dax den letzten Platz.

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe im vergangenen Quartal die Erwartungen an das organische Wachstum übertroffen, schrieb UBS-Analyst Dan Leonard in seiner ersten Reaktion. Auch die bereinigte operative Ergebnismarge liege ein wenig über seiner Schätzung. Die angepeilte Wachstumsrate für das laufende Quartal liege aber trotz niedriger Vergleichswerte aus dem Vorjahr unter den Prognosen, was wohl auf eine nur allmähliche Erholung im Konsumgeschäft sowie den anhaltenden Herausforderungen bei den Investitionen geschuldet sei.

Qiagen hatte im Januar sogenannte synthetische Aktienrückkäufe bekanntgegeben, die Ende Januar umgesetzt werden sollten.