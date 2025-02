Chinas Eigenheimpreise stagnieren - Immobiliensektor stabilisiert sich nur langsam

Die Preise für neue Eigenheime in China sind im Januar im Vergleich zum Vormonat stagniert.

Wie offizielle Daten am Mittwoch zeigten, beliefen sich die unverkauften neuen Wohnungen im Jahr 2024 auf 390,88 Millionen Quadratmeter, was einen Anstieg von 16,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Darüber hinaus sind die Baubeginne, gemessen an der Fläche, im vergangenen Jahr um 23,0 Prozent zurückgegangen. Die Preise blieben den zweiten Monat in Folge unverändert, wie Reuters auf der Grundlage von Daten des Nationalen Statistikamtes berechnet hat. Im Jahresvergleich fielen die Preise für neue Eigenheime um 5,0 Prozent und damit weniger als im Vormonat (-5,3 Prozent). Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich der krisengeschüttelte Immobiliensektor trotz anhaltender Bemühungen der Regierung, den Markt zu stützen, nur schwer stabilisieren lässt.

Schlüsselindikatoren deuten darauf hin, dass eine nachhaltige Erholung des Immobilienmarktes weiterhin ungewiss ist, so eine Forschungsnotiz der Ratingagentur Moody's diese Woche. "Wir würden eine nachhaltigere Erholung der Immobilienverkäufe erwarten, wenn es positive Einkommenserwartungen, stabile oder steigende Immobilienpreiserwartungen und niedrigere Lagerbestände gäbe, die auf ein diszipliniertes Angebotsmanagement hindeuten", so Moody's. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres verstärkten die politischen Entscheidungsträger ihre Bemühungen zur Stützung des chinesischen Immobilienmarktes, der 2021 in einen Einbruch geraten war. Die Krise des Sektors, die durch eine von der Regierung geführte Kampagne zur Eindämmung der Verschuldung von Bauträgern ausgelöst wurde, führte dazu, dass viele nicht in der Lage waren, ihre Schulden zurückzuzahlen und bereits verkaufte Wohnungen fertigzustellen.