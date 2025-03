TIMBERFARM-Real-Estate: Erfolgreicher Jahresauftakt – Portfolio wächst weiter

EQS-Media / 17.03.2025 / 17:11 CET/CEST



TIMBERFARM-Real-Estate ist in Deutschland mit hoher Dynamik in das Jahr 2025 gestartet. In den ersten beiden Monaten konnten erneut attraktive Objekte identifiziert werden, die perfekt in die strategische Ausrichtung des Unternehmens passen und das Portfolio gezielt ergänzen werden. Besonders im Fokus standen Objekte in wirtschaftsstarken Regionen Nordrhein-Westfalens, die bereits bestehende Nachfrage bedienen und langfristig eine hohe Wertentwicklung versprechen.

Der Markt bleibt herausfordernd, doch genau diese Situation eröffnet TIMBERFARM große Chancen. Das Unternehmen nutzt sein erprobtes Konzept konsequent, um selektiv hochwertige Immobilien zu akquirieren und sich langfristig strategisch optimal zu positionieren.

Hohe Nachfrage, steigende Mieten – Bestandsimmobilien profitieren

Die Wohnraumsituation bleibt angespannt und seit Jahresbeginn haben sich die strukturellen Herausforderungen weiter verschärft:

Der Neubau ist teilweise nahezu zum Stillstand gekommen, da hohe Finanzierungskosten und gestiegene Baupreise Projekte unwirtschaftlich machen.

Die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt ungebremst, insbesondere in urbanen Zentren.

Die Mietpreise entwickeln sich positiv, da sich der Angebotsengpass weiter verstärkt.

Vor diesem Hintergrund erweitert TIMBERFARM sein Portfolio gezielt mit renditestarken Bestandsimmobilien. Die neu identifizierten Objekte wurden strategisch ausgewählt, um mittel- bis langfristig von der anhaltend hohen Nachfrage und der positiven Mietentwicklung zu profitieren. Dies bestätigt erneut die konsequente Fokussierung auf wirtschaftlich prosperierende Regionen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial.

Investitionsbedingungen bleiben attraktiv – gezielte Ankäufe fortgesetzt

Ein wesentlicher Treiber des Unternehmenswachstums war in den vergangenen Wochen die anhaltend hohe Verkaufsbereitschaft privater und institutioneller Eigentümer.

Die Finanzierungskosten bleiben hoch, wodurch zahlreiche Eigentümer gezwungen sind, ihre Objekte zu veräußern.

TIMBERFARM nutzt diese Marktgegebenheiten gezielt, um hochwertige Immobilien selektiv in das Portfolio aufzunehmen.

Trotz leicht gestiegener Konkurrenz auf dem Markt konnte das Unternehmen weiterhin Objekte zu attraktiven Konditionen erwerben.

Dank präziser Marktanalysen und der engen Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern vor Ort hat das Unternehmen mehrere renditestarke Immobilien in guten Lagen identifiziert und befindet sich in finalen Verhandlungen zum Erwerb dieser Objekte.

Energieeffizienz bleibt ein Erfolgsfaktor

Auch in den ersten Wochen des neuen Jahres wurde die Modernisierungsstrategie konsequent fortgesetzt. Mehrere Bestandsobjekte wurden gezielt energetisch aufgewertet, um langfristig die Attraktivität für Mieter zu steigern und den Wert der Immobilien zu maximieren.

Zusätzlich profitiert TIMBERFARM von staatlichen Förderprogrammen, die energetische Sanierungen unterstützen und so die Wirtschaftlichkeit gezielter Investitionen weiter erhöhen.

Ausblick: Wachstumskurs wird konsequent fortgesetzt

Die ersten beiden Monate des Jahres zeigen deutlich: TIMBERFARM ist auf einem klaren Wachstumskurs und wird diesen konsequent fortsetzen.

Das Unternehmen wird weiterhin strategisch wertvolle Objekte identifizieren und akquirieren.

Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt hoch und die erzielbaren Mieten entwickeln sich weiterhin positiv.

Die Positionierung in wirtschaftlich starken Regionen bewährt sich und bildet die Grundlage für nachhaltige Wertsteigerungen.

Durch zielgerichtete Investitionen und eine nachhaltige Wachstumsstrategie wird TIMBERFARM auch in den kommenden Monaten die sich bietenden Chancen optimal nutzen.

