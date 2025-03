Vor Vance-Besuch - Neue Regierung in Grönland steht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Nuuk (Reuters) - Als Reaktion auf die umstrittenen Gebietsansprüche der USA ist in Grönland eine breite Regierungskoalition mit vier Parteien gebildet worden.

Nur etwas mehr als zwei Wochen nach der Parlamentswahl einigten sich die Demokraten am Freitag mit drei anderen Parteien auf eine neue Koalition. Neuer Ministerpräsident soll Jens-Frederik Nielsen werden. In einer Erklärung kündigten die Regierungsparteien an, mit Dänemark über den künftigen Status der größten Insel der Erde sprechen zu wollen.

Die Einigung erfolgte nur wenige Stunden vor der erwarteten Ankunft von US-Vizepräsident JD Vance auf der Arktis-Insel, an deren Erwerb US-Präsident Donald Trump Interesse bekundet hat. Nielsen, Chef der Demokraten, hatte die Parteien aufgefordert, Meinungsverschiedenheiten beiseitezulegen und eine breite Koalition zu bilden, um angesichts von Trumps Kampagne zur Einverleibung des teilautonomen dänischen Territoriums in die Vereinigten Staaten Einigkeit zu demonstrieren.

Die wirtschaftsfreundlichen Demokraten, die für eine langsame Unabhängigkeit von Dänemark eintreten, gingen als stärkste Partei aus der Parlamentswahl am 11. März hervor. Sie verdreifachten ihre Mandate auf zehn Sitze. Die Koalition, die weite Teile des politischen Spektrums abdeckt, verfügt über 23 der 31 Parlamentssitze. Die Partei Naleraq, eine entschiedene Befürworterin der Unabhängigkeit, die bei der Wahl ihre Sitze auf acht verdoppelte, wird nicht Teil der Koalition sein.

Vance wollte in Grönland den US-Militärstützpunkt Pituffik im Norden besuchen. Ein zuvor geplanter Besuch seiner Frau Usha bei einem beliebten Hundeschlittenrennen war aufgrund lokaler Proteste abgesagt worden. Meinungsumfragen zufolge lehnen fast alle 57.000 Grönländer einen Anschluss des Landes an die USA ab. Trump hatte die Idee, Grönland nötigenfalls auch zu kaufen, bereits 2019 während seiner ersten Präsidentschaft aufgebracht. Im Januar erklärte er dann, er würde dazu auch den Einsatz von militärischem oder wirtschaftlichem Druck nicht ausschließen.

