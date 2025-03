RWE verkauft Beteiligungen an Nordsee-Windparks für 1,4 Milliarden Euro

Der Energiekonzern RWE verkauft Beteiligungen an zwei Nordsee-Windkraftprojekten an den norwegischen Staatsfonds. Dieser werde jeweils 49 Prozent an den Projekten Nordseecluster und Thor für insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro erwerben, teilte RWE am Montag mit. Der Dax Konzern bleibe verantwortlich für den Bau und später den Betrieb der Offshore-Windparks. Der Vollzug der Transaktion wird für Anfang des dritten Quartals erwartet.

Das Projekt Nordseecluster entsteht den Angaben zufolge in zwei Phasen: Nordseecluster A mit 660 Megawatt (MW) soll 2027 vollständig in Betrieb gehen, Nordseecluster B mit 900 MW 2029. Der Windpark Thor soll nach seiner vollständigen Inbetriebnahme 2027 eine Gesamtkapazität von 1.080 MW haben.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte RWE seine längerfristigen Investitionspläne wegen unsicherer Rahmenbedingungen gekappt und zudem die internen Renditeansprüche an Projekte angehoben. Damit werde auf regulatorische Unsicherheiten, Engpässe in den Lieferketten, geopolitische Risiken und höhere Zinsen reagiert, hatte das Unternehmen mitgeteilt.