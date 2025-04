IRW-News: ACCESS Newswire: KI, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Vertriebs als zentrale Punkte beim GTDC Summit EMEA

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: KI, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Vertriebs als zentrale Punkte beim GTDC Summit EMEA

MADRID, SPANIEN / ACCESS Newswire / 3. April 2025 / Der rasante Wandel in der Technologiebranche und die zunehmende Bedeutung des ICT-Vertriebs zählten zu den wichtigsten Gesprächsthemen bei der 14. Jahreskonferenz der Branche, dem GTDC Summit EMEA, der vom Global Technology Distribution Council ausgerichtet wurde. Die Referenten beleuchteten auf der diesjährigen Veranstaltung die aktuellen Veränderungen sowohl in der Branche als auch in der Wirtschaft als Ganzes, präsentierten neue Forschungsergebnisse über den Wert der Orchestrierung des Vertriebskanals und erörterten eine Reihe weiterer wichtiger Themen, die das IT-Ökosystem beeinflussen.

Im globalen Vertrieb ist man bestrebt, jene Werkzeuge, Programme und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern, die Anbieter und ICT-Partner für den erfolgreichen Verkauf, die Implementierung und die Unterstützung von Innovationen benötigen. Bei diesen Aufgabenbereichen könnte es in den kommenden Jahren im Zuge der zunehmenden Komplexität von IT-Lösungen ein exponentielles Wachstum geben. Welche andere Organisation könnte die Rolle der Orchestrierung des Vertriebskanals ausfüllen?, fragte Frank Vitagliano, CEO des GTDC. Offen gesagt, leisten Distributoren schon seit Jahren wertvolle Beiträge und tätigen Investitionen in diesen wichtigen Bereichen, um Ihnen in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zu bieten... sie sind bestens gerüstet, um das gesamte IT-Ökosystem zu unterstützen.

In seiner Eröffnungsrede stellte Vitagliano die von den Vertriebshändlern erbrachten Kernservices heraus, die in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein werden und nicht einfach nachgebildet werden können, unter anderem Logistik, Fakturierung und Kreditwesen. Genauso kritisch für den Erfolg des Vertriebskanals sind Investitionen in Cloud-Märkte und -Plattformen, die Geschäftschancen für Lösungsanbieter und ihre Lieferpartner bieten. Die Transformation von Geschäftsmodellen und Portfolios trägt viel dazu bei, dass die Wertschöpfung durch die Distributoren steigt und in den nächsten Jahren an Dynamik gewinnen dürfte, wobei sich der Vertriebskanal sogar noch mehr auf deren gemeinsame Ressourcen und deren Einfallsreichtum stützen wird.

Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung der IT-Distributoren diskutierte Dave O'Callaghan, Gründungspartner von Vation Ventures, mit Herrn Vitagliano über die Zukunft dieser wichtigen Orchestratoren der Vertriebskanäle. Das Duo hob die wichtigsten Ergebnisse des vor kurzem vorgestellten GTDC Tech Distribution 2030 Report und anderer Untersuchungen hervor. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass die Führungskräfte in den Vertriebskanälen damit rechnen, dass sich die Cloud und die entsprechenden Geschäftsmodelle weiterentwickeln und zusätzliche Ressourcen erforderlich sind, um den sich ändernden Anforderungen der Endkunden gerecht zu werden. Gleichzeitig erfordern die Komplexität der KI, der modernen Cybersicherheit, der Blockchain und anderer innovativer Technologien tiefgreifendere und spezifischere Kompetenzen. Händler und Lösungsanbieter wenden sich zunehmend an die IT-Distribution, die ihnen das Orchestrierungsstück liefern soll, das alles zusammenführt und ihnen zum Erfolg verhilft.

Summit EMEA richtet Augenmerk auf Wandel im Technologiesektor

Die Befähigung zum Wandel war eines der zentralen Themen der europäischen Veranstaltung 2025. Sowohl Referenten als auch Diskussionsteilnehmer wiesen auf Technologie- und Servicetrends, die Entwicklung des Vertriebs sowie die Auswirkungen der KI auf das gesamte IT-Ökosystem hin. Hier einige Höhepunkte der diesjährigen Gespräche:

- Top-Führungskräfte aus dem Vertrieb diskutierten mit Herrn Vitagliano über die sich wandelnden Anforderungen an Vertriebskanal-Anbieter, Partner und andere Akteure des Ökosystems. An den Gesprächen beteiligten sich unter anderem folgende Führungspersönlichkeiten: Ali Baghdadi, SVP & Chief Country Executive, Ingram Micro; Nick Bannister, President EMEA, Arrow Electronics: Alessandro Cattani, CEO, Esprinet; und Frank Salmon, CEO, CMS Distribution Ltd.

- Beim Summit EMEA trafen sich Vordenker des ESG-Meetings aus der Riege der Anbieter und Distributoren, um sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit, Gesetzesänderungen und Best Practices zu informieren. Die Referenten tauschten sich über den Digitalen Produktpass (DPP), EPEAT, CSRD sowie andere Themen im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft aus.

- Antonio Hurtado und Zu Khoja von NielsenIQ erläuterten, wie KI wirklich funktioniert - von den Ursprüngen bis hin zu den heutigen generativen Modellen - und halfen allen, das Potenzial der Technologie zu verstehen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, neue Chancen zu entdecken und Geschäftsstrategien zu verändern. Auch wenn die Einführung und Verbreitung dieser Lösungen langsamer vonstattenging als von vielen vorhergesagt, sind die Aussichten für Innovationen und die Generierung neuer, wiederkehrender Umsatzströme für Vertriebshändler, Distributoren und Partner extrem vielversprechend.

- Emily Mansfield von der Economist Intelligence Unit (EIU) wies auf mehrere Punkte hin, die weltweit Anlass zur Sorge geben: das unbeständige politische Umfeld, drohende Zölle, anhaltende Konflikte und eine unsichere Geldpolitik. Diese Unsicherheiten und Verwerfungen führen zu unklaren globalen Wirtschaftsaussichten und könnten das Wachstum in der EMEA-Region und in der IT-Branche bremsen.

Über den GTDC

Der Global Technology Distribution Council ist das Industriekonsortium, das die weltweit führenden Tech-Vertriebsunternehmen vertritt. Die GTDC-Mitglieder erwirtschaften mit dem weltweiten Verkauf von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen über verschiedene Geschäftskanäle jährlich schätzungsweise 170 Milliarden $. Die GTDC-Konferenzen unterstützen die Entwicklung und den Ausbau strategischer Lieferkettenpartnerschaften, die kontinuierlich daran arbeiten, die sich rasch verändernden Marktbedürfnisse von Anbietern, Endkunden und Vertriebsunternehmen zu befriedigen. Zu den Mitgliedern des GTDC zählen unter anderem AB S.A. (WSE: ABPL), Arrow Electronics (NYSE: ARW), CMS Distribution, Computer Gross Italia (MI: SES), D&H Distributing, ELKO, Esprinet (PRT.MI), Exclusive Networks (EPA: EXN), Exertis, Infinigate, Ingram Micro (NYSE: INGM), Intcomex, Logicom (CSE: LOG), Mindware, Redington Limited (BSE/NSE: Redington) Siewert & Kau, SiS Technologies (HKSE: 0529), Tarsus, TD SYNNEX (NYSE: SNX), TIM AG, VSTECS Holdings und Westcon-Comstor.

