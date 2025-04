GNW-News: 1000 Miglia 2025, Offizielle Liste der zugelassenen Fahrzeuge

^BRESCIA, Italien, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Warten hat ein Ende:

Die Liste der Fahrzeuge, die an der 1000 Miglia 2025 teilnehmen werden, wurde vom Auswahlkomitee zusammengestellt. Dieses Komitee wählt Jahr für Jahr die am ?einzigartigsten rollenden Museum der Welt" - so Enzo Ferrari - teilnehmenden Autos aus. Die über 400 ausgewählten Teams kommen aus 29 Ländern: Italien ist dabei am stärksten vertreten, dicht gefolgt von den Niederlanden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Was die Autos betrifft, so werden 127 Vorkriegsmodelle an der 43. Neuauflage des ?Roten Pfeils" teilnehmen. 78 Fahrzeuge starteten erstmals zwischen 1927 und 1957 bei dem historischen Rennen. Zum exklusiven Feld der Rennwagen gehören neben den prestigeträchtigen Sammlungen von Ferrari (17), Bugatti (10) und Bentley (8) auch beeindruckende 18 Alfa Romeo aus der Vorkriegszeit. Nicht zu verpassen sind einzigartige Modelle wie der Biondetti Ferrari-Jaguar Special. Auch ein Aston Martin DB 3 und zwei faszinierende Porsche 550 Spyder RS verdienen besondere Erwähnung. Bei der nächsten Ausgabe des Most Beautiful Race in the World vom Dienstag, 17. bis Samstag, 21. Juni erwartet die Fahrerinnen und Fahrer eine Distanz von rund 1900 Kilometern, verteilt auf 5 Renntage. Die Rundstrecke erstreckt sich in Form einer Acht , inspiriert von den ersten zwölf Ausgaben der 1000 Miglia, durch weite Teile Nord- und Mittelitaliens. Entlang der Strecke liegen die Städte San Lazzaro di Savena, Rom, Cervia-Milano Marittima und Parma. Andrea Vesco und Fabio Salvinelli, die mit ihrem wunderschönen Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato aus dem Jahr 1929 ihren fünften Sieg in Folge anstreben, müssen sich gegen erfahrene Teams wie Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini und Erejomovich-Llnanos, um nur einige zu nennen, behaupten. Die Gastronomen Joe Bastianich und Carlo Cracco gehören zu den prominenten Gesichtern, die in diesem Jahr fernab der Küche gegeneinander antreten werden: der eine am Steuer eines Porsche 356 1000 Speedster aus dem Jahr 1954, der andere als Navigator in einem Bugatti T40 aus dem Jahr 1927. Das Reglement schreibt vor, dass jedes teilnehmende Fahrzeug zum Nachweis seiner Authentizität und zur Gewährleistung eines Leistungsstandards, der dem Most Beautiful Race in the World gerecht wird, zuvor vom Registro 1000 Miglia zertifiziert worden sein muss. Pressestelle +39 3316133162 Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3e6668e- 0d41-4a9e-8667-5c185388c348 °