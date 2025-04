Keine Entspannung im Handelskrieg - China kontert US-Zölle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Berlin, 11. Apr (Reuters) - Im Handelskrieg zwischen den USA und China ist keine Entspannung in Sicht. Die Regierung in Peking konterte am Freitag die jüngsten US-Zollaufschläge. Ab Samstag werden auf US-Waren 125 Prozent fällig, nachdem es zuletzt 84 Prozent waren. Andersrum hatte US-Präsident Donald Trump die Abgaben auf chinesische Importe zuletzt auf 145 Prozent angehoben. Damit wird sich der Handel für viele Unternehmen nicht mehr lohnen, was schwere Folgen für die Weltwirtschaft und internationale Lieferketten haben kann. In Warschau trafen sich die europäischen Finanzminister, um über den Kurs im Handelskrieg zu beraten.

In einer Mitteilung des chinesischen Finanzministeriums hieß es, die USA hätten unnormal hohe Zölle erlassen. Dies sei ein schwerer Verstoß gegen internationale Handelsregeln. Sie widersprächen auch der ökonomischen Logik. China legte zudem bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde gegen die jüngsten US-Zölle ein. Chinas Präsident Xi Jinping sagte bei einem Besuch des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez in der Volksrepublik, die EU und China müssten zusammen die Globalisierung verteidigen und sich gegen einseitiges Mobbing wehren. In einem Handelskrieg könne es keine Gewinner geben. Die EU spiele eine wichtige Rolle, um die Weltwirtschaft stabil zu halten.

Bundesfinanzminister Jörg Kukies sagte, Trump werde mit höheren Zöllen seine erklärten Ziele nicht erreichen. Sie seien für beide Seiten schädlich. Das zeigten auch die Reaktionen der Finanzmärkte. Studien belegten, dass in Trumps erster Amtszeit in der US-Industrie die Löhne gefallen seien bei einer zugleich höheren Inflation. "Man hat genau das Gegenteil erreicht." Der Republikaner will mit seinen Maßnahmen nach eigenen Angaben unter anderem das Handelsdefizit der USA reduzieren und Konzerne anlocken, sich stärker in den USA zu engagieren.

Trump hatte gegen zahlreiche Handelspartner pauschale 20-Prozent-Zölle verhängt und kurz danach für 90 Tage ausgesetzt. Nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bringt dies nur eine Verschnaufpause. "Es handelt sich um eine fragile Pause." Schließlich blieben die Zölle von 25 Prozent auf Stahl, Aluminium und Autos sowie die zehnprozentigen Basiszölle auf sämtliche andere Produkte in Kraft. Diese machten für die EU 52 Milliarden Euro aus. Zudem bedeute die Pause auch 90 Tage Unsicherheit für alle Firmen auf beiden Seiten des Atlantiks.

DEUTSCHLAND UNTERSTÜTZT EU-ZOLLSTRATEGIE

SPD-Politiker Kukies signalisierte, Deutschland werde den Kurs der EU-Kommission unterstützen. Die Brüsseler Behörde setzt auf Verhandlungen mit der US-Regierung und hat vorgeschlagen, alle gegenseitigen Zölle auf Industriegüter abzuschaffen. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnten immer noch Gegenmaßnahmen greifen. Als schärfste Gegenmaßnahme gilt ein Vorgehen gegen US-Technologiekonzerne. Kukies sagte, hier sollte Europa vorsichtig agieren. Wenn es keine Alternativen zu bestimmten Produkten gebe, seien Einschränkungen nicht sinnvoll.

EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen kündigte derweil harte Maßnahmen gegen Apple, den Facebook-Mutterkonzern Meta sowie Elon Musks Online-Plattform X an. Mehrere der Verfahren, in denen die Kommission wegen Wettbewerbsverstößen oder eines zu laxen Umgangs mit illegalen Inhalten gegen die Firmen vorgeht, seien bald fertig, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". "Wir haben viele Verfahren in der Pipeline, und ich denke, dass wir unsere Ermittlungen in den kommenden Wochen bis Monaten abschließen werden. Wir werden unsere Regeln durchsetzen."

Die EU-Kommission rechnet dieses Jahr mit einem Wachstum der europäischen Wirtschaft von 0,9 Prozent. Sollte der Handelskrieg nicht entschärft werden, fürchten Experten aber eine Rezession. Die chinesische Wirtschaft dürfte bereits an Schwung verloren haben. Das Bruttoinlandsprodukt wird einer durchschnittlichen Schätzung von 57 Ökonomen zufolge im ersten Quartal nur noch um 5,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum gewachsen sein. Ende 2024 waren es noch 5,4 Prozent. Für das laufende zweite Quartal soll es nur noch zu 4,5 Prozent reichen, ebenso für 2025 insgesamt. Offizielle Daten des chinesischen Statistikamts zum ersten Quartal werden am 16. April erwartet.

Der eskalierende Zollstreit belastete am Freitag auch weiterhin die Börsen. So konnte der Dax seine Anfangsgewinne nicht halten und lag 1,5 Prozent tiefer.

