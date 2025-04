IRW-News: ACCESS Newswire: Baubeginn im PerfectSwell(R) Zion

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Baubeginn im PerfectSwell(R) Zion

Technologie der 6. Generation kommt in Utahs Süden

SOLANA BEACH, CA / ACCESS Newswire / 17. April 2025 / American Wave Machines, der Weltmarktführer auf dem Gebiet der erstklassigen Surf-Pool-Destinationen, kündigt ein neues Projekt an: PerfectSwell® Zion, eine gemischt genutzte Freizeitanlage in Washington, Utah, die das Zentrum für Outdoor-Aktivitäten in der Nähe des Zion National Parks darstellt. AWM arbeitet gemeinsam mit der Firma Desert Lakes LLC an diesem Projekt. Der kommerzielle Surfpark beherbergt eine luxuriöse Wohnsiedlung namens Zion Shores, die Einfamilienhäuser am Wasser und Stadthäuser in Strandlage anbietet. PerfectSwell® Zion wird zwar für die Öffentlichkeit zugänglich sein, die Bewohner von Zion Shores genießen aber exklusive Vorteile und vorrangigen Zutritt zum Surfen. PerfectSwell® Zion wird im ersten Quartal 2027 eröffnet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79272/AmericanWave_170425_DEPRCOM.001.jpeg

Nach vier Jahren interner Forschung und Entwicklung ist ein Projekt entstanden, das mit der 6. Generation der PerfectSwell®-Surf-Technologie für noch größere und bessere Wellen sorgt und mit einem höheren Wirkungsgrad, modernsten Nachhaltigkeits-Features und dem bis dato innovativsten Wellen-Package von AWM punktet. Die 6. Generation wartet mit Optimierungsdiagnosen unter Verwendung von historischen Daten und Echtzeitdaten, innovativer Gesundheitsüberwachung, Wartungsplänen und einem thermischen Designsystem für das Luft- und Wassertemperaturmanagement auf. Weitere Verbesserungen in der Pneumatik haben zu einer messbaren Steigerung beim Wirkungsgrad der Wellenerzeugung geführt. Was das Design betrifft, so werden für die Energieableitung im Wasser natürliche und permanente Komponenten verwendet, was den Bedarf an künstlich erzeugten Materialien minimiert. Für die Surf- und Wassersportaktivitäten wird im Rahmen des Projekts Brackwasser, das weder als Trinkwasser noch für die Landwirtschaft geeignet ist, upgecycelt. Dadurch wird Frischwasser eingespart und Abfälle werden reduziert.

Wir haben hier so ziemlich alle Outdoor-Aktivitäten, die man sich in dieser Wüstenlandschaft vorstellen kann, außer Surfen. Und es ist einfach großartig, dass wir das nun gemeinsam mit AWM ändern. Das Team hinter PerfectSwell® ist ganz große Klasse, schwärmt Cody Larkin, CEO von Desert Surf, LLC. AWM erzeugt genau die Art von Surf-Wellen, die gefragt sind, und setzt dabei auf permanente Innovation. Wir sind bereit, loszulegen.

Gen 6 PerfectSwell® ist next level, und ich kann mir keinen besseren Standort für den Ersteinsatz oder einen besseren Partner in den USA vorstellen. Desert Lakes verfügt über erstklassiges Know-how im Hoch- und Tiefbau sowie im Aufbau kommunaler Infrastruktur, was für den Projekterfolg entscheidend ist, so Bruce McFarland, President von AWM. Wir freuen uns riesig, mit Cody und seinem Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam unser globales Netzwerk von Surf-Communities, die in engem Kontakt zueinander stehen, auf Utah und andere Regionen auszudehnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79272/AmericanWave_170425_DEPRCOM.002.png

Über American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. ist der Erfinder und Entwickler der PerfectSwell®-Surftechnologie. Die Technologie von AWM ist der Antrieb hinter erstklassigen Surfanlagen und -gebieten - eine Leistung, die von bewährten Finanzdaten, umfangreicher Datenerfassung und begeisterten Surfer untermauert wird. PerfectSwell® ist die einzige sequenzbasierte, pneumatische Surftechnologie auf dem Markt. PerfectSwell® Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections und Wedge Barrels sind durch das robuste Patentportfolio von AWM mit mehr als 50 Patenten weltweit geschützt.

Über Desert Lakes LLC

Desert Lakes LLC ist eine dynamische Partnerschaft zwischen Immaculate Homes und Salt Lake Excavating, die 2019 gegründet wurde, um die renommierte Southern Shores Community in der Stadt Hurricane in Utah aufzubauen. Diese einzigartige Freizeitanlage am Wasser wartet mit drei künstlich angelegten Seen auf, die zum Bootfahren, Surfen und einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten einladen und von hochwertigen Wohnimmobilien umgeben sind. Cody Larkin ist ein erfahrener Experte für Tiefbau und seenahe Entwicklungsprojekte, Jason und Brittany Christensen von Immaculate Homes sind hingegen beim Vertikalbau führend. Gemeinsam bündeln sie ihre Kräfte, um ein einzigartiges Wohnerlebnis zu schaffen.

