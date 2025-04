Schweizer Notenbank warnt vor Wachstums-Abschwächung

Bern (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) warnt vor einer heimischen Wachstumsabschwächung als Folge des internationalen Zollstreits.

"Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der handelspolitischen Situation ist sehr groß", erklärte Präsident Martin Schlegel laut Redetext am Freitag auf der Generalversammlung der Notenbank. Es sei noch sehr unsicher, wie Inflation und Konjunktur sich in der Schweiz weiterentwickeln würden. "Eine konjunkturelle Abkühlung ist aber nicht auszuschließen", erklärte Schlegel. "Das Wachstum dürfte tiefer ausfallen als noch vor wenigen Wochen erwartet." Im März hatte die SNB für die Schweiz im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1 bis 1,5 Prozent in Aussicht gestellt.

"Wenn nötig, werden wir unsere Geldpolitik anpassen, um die Preisstabilität auch in Zukunft zu gewährleisten", erklärte Schlegel weiter. Vor knapp einem Monat hatte die Zentralbank den Leitzins zum fünften Mal in Folge auf 0,25 Prozent gesenkt. Zentralbanken könnten das globale Handelssystem nicht mitgestalten, sie könnten Zölle oder Protektionismus ganz allgemein nicht verhindern, so Schlegel. "Die SNB muss sich aber stets auf neue Situationen einstellen und sich mit deren Auswirkungen beschäftigen."