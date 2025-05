dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Microsoft schlägt Erwartungen im Cloudgeschäft - Aktie steigt kräftig

REDMOND - Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste schieben das Geschäft des Software-Konzerns Microsoft kräftig an. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 70,1 Milliarden US-Dollar. Das übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich. Auch der Gewinn zog spürbar an.

ROUNDUP: Facebook-Konzern pumpt noch mehr Milliarden in KI-Offensive

MENLO PARK - Nutzer von Facebook und Instagram kommen immer mehr mit Künstlicher Intelligenz in Berührung - und das wird in Zukunft noch zunehmen. KI wird unter anderem eingesetzt, um Interessen der Nutzer besser zu verstehen. Mit diesem Wissen werden zum einen die Werbeanzeigen für sie personalisiert. Der Facebook-Konzern Meta greift darauf aber auch zurück, um Beitrage anderer Nutzer vorzuschlagen, für die man sich interessieren könnte.

Tesla: Bericht zu Nachfolger-Suche für Musk falsch

AUSTIN - Tesla hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, wonach der Verwaltungsrat des Autobauers Headhunter-Firmen kontaktiert habe, um die Suche nach einem Nachfolger für Konzernchef Elon Musk einzuleiten. Diese Information sei "absolut falsch", teilte Tesla mehrere Stunden nach Veröffentlichung des Berichts auf Musks Online-Plattform X mit.

Triebwerksbauer Rolls-Royce zuversichtlich im Zollstreit - Aktie zieht an

LONDON - Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hält trotz der Belastung von US-Zöllen auf sein Geschäft die Jahresprognosen aufrecht. Der Start ins Jahr sei stark verlaufen, hieß es am Donnerstag vom britischen MTU -Rivalen in einer Kurzinfo zu den ersten drei Monaten.

Verunsicherung der Kunden belastet McDonald's weiter

CHICAGO - Verunsicherte Kunden mit Blick auf die Wirtschaftslage belasten McDonald's weiterhin. Auf vergleichbarer Basis sank der Erlös im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent, wie der US-Konzern am Donnerstag in Chicago mitteilte. Der Schwund war etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. McDonald's verwies dabei auch auf einen Schalttag im Vorjahr. In den Vereinigten Staaten war der Rückgang auf vergleichbarer Basis mit 3,6 Prozent besonders stark.

US-Autobauer General Motors rechnet durch US-Zölle mit Milliardenkosten

DETROIT - Der US-Autobauer General Motors (GM) rechnet mit Belastungen in Milliardenhöhe durch die US-Zölle. Selbst nach den in dieser Woche beschlossenen Erleichterungen für eingeführte Autoteile dürften die Zölle den Konzern noch 4 bis 5 Milliarden US-Dollar kosten, schrieb Konzernchefin Mary Barra am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre. Den Jahresausblick für den um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern kappte sie auf 10 bis 12,5 Milliarden Dollar. Bislang hatte der Autobauer aus Detroit mit bis zu 15,7 Milliarden Dollar operativem Ergebnis kalkuliert. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 2,4 Prozent zu.

US-Pharmakonzern Eli Lilly senkt Gewinnprognose wegen Abschreibungen

INDIANAPOLIS - Der US-Pharmahersteller Eli Lilly hat wegen Abschreibungen auf einen Zukauf seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr gekappt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte nun bei 20,78 bis 22,28 US-Dollar landen, hieß es am Donnerstag in Indianapolis. Zuvor standen 22,50 bis 24 Dollar in Plan von Unternehmenschef David A. Ricks. Maßgeblich dafür seien Abschreibungen auf Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Auch das aktuelle Zollumfeld sei in der Prognose enthalten. Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent.

Weitere Meldungen -Das Elektroauto ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt angekommen -Verband: Pflegekräfte warten monatelang auf Anerkennung -RSV-Welle laut Robert Koch-Institut beendet -Strengere Regeln: Biomüll darf kaum noch Plastik enthalten -Zugausfälle und Umleitungen am Kölner Hauptbahnhof -Kreuzfahrtschiff 'Deutschland' macht im Wismarer Hafen fest

