Trading-Chance NZD/USD: 87,5% Trefferquote!

Eine etwas exotischer anmutende Trading-Chance haben wir heute für Sie im Gepäck! Es handelt sich dabei um eine klassische Rohstoff-Währung. Diese Währungen haben außergewöhnlich stabile saisonale Zeitfenster, weil die Produktionszyklen der Rohstoffe und die damit verbundenen Absicherungsgeschäfte in der entsprechenden Währung sich turnusmäßig wiederholen. Wir reisen mit der heutigen Chance quasi ans andere Ende der Welt. Die Rede ist vom Neuseeland Dollar!

Börsianer argumentieren gerne damit, sich „auf einen Markt“ zu spezialisieren, wenn sie ihren Handelsansatz verteidigen. Es klingt auf jeden Fall gut, und man wird noch ein halbes Dutzend schlauer Sprüche finden, die in eine ähnliche Richtung gehen. Die Realität im Trading schaut jedoch anders aus. Denn so sehr man sich auch auf einen Markt spezialisieren mag: Bewegung kann man selbst nie initiieren. Doch die braucht es, um Geld verdienen zu können. Und zwar nicht irgendeine zufällige Bewegung, sondern sich reproduzierende Muster. Und die treten in jedem Markt nur vereinzelt auf. Entsprechend wichtig ist eine breite Streuung in Ihrem Handel. Breite Streuung maximiert Chancen, und was noch viel wichtiger ist – sie reduziert Schwankungen! Darum ist es für von uns ausgebildete Trader völlig normal, sich auch mit Märkten, wie dem Neuseeland Dollar auseinander zu setzen. Und das hat sehr gute Gründe! Denn der Neuseeland Dollar ist neben dem Kanadischen Dollar und dem Australischen Dollar eine weitere Rohstoffwährung.

Neuseeland Dollar: Eine Rohstoffwährung!

Wer bei Neuseeland an ein paar Schafe denkt, liegt zumindest schon mal in der Grundtendenz richtig. Denn das Land ist auch in diesem Bereich ein wichtiger Rohstoffproduzent. Bei Milch ist man sogar weltweit der drittgrößte Exporteur hinter Deutschland und den Niederlanden. Weitere Rohstoffe, die Neuseeland produziert und exportiert sind Holz, Fleisch, diverse Metalle und sogar Rohöl. Haupt-Zielländer und Käufer dieser Rohstoffe sind China, die USA und Australien, genauso wie Japan. Man bedient also sehr große Märkte.

Rohstoffwährungen weisen sehr stabile saisonale Muster auf. Das hat unter anderem mit den sehr schematischen und sich alljährlich wiederholenden Produktionszyklen zu tun.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Starke saisonale Phase bis Ende Juli

Bei Rohstoffwährungen sehen wir oft saisonale Stärke im Vorfeld größerer Erntezeitfenster. Das hat damit zu tun, dass sich ausländische Käufer der Rohstoffe vor der Harvest Season (Erntesaison) mit der Währung eindecken, um sich zum Beispiel gegen Preis-Schocks abzusichern. Doch auch eine Art Preis-Premium in den Planting-Seasons ist oft zu beobachten. Es ist quasi ein Risiko-Aufschlag bei noch erhöhter Unsicherheit.

Der Neuseeland Dollar neigt, wie wir im saisonalen Chart sehen können, ab Mitte Mai bis in die letzte Juli-Woche zur Stärke. Entsprechend lauten derzeit gleich mehrere unserer systematischen Setups auf „Long im Neuseeland Dollar“.

Quelle: www.market

Bei Ausbruch Long!

Neben klassisch-saisonalen Trades, wie gerade beschrieben, handeln derzeit auch Ausbruchs-Strategien den Neuseeland Dollar Long. Im konkreten Fall müsste der NZD/USD auf ein neues 5-Tage-Hoch ansteigen, damit ein Setup aktiviert wird. Passiert dies, so haben wir hier eine extrem hohe Gewinnwahrscheinlichkeit von 87,5% und einen unfassbaren Profit Factor von sage und schreibe 25,76! Der Profit Factor drückt das Verhältnis zwischen den Gewinnen und Verlusten aus. Je höher er ist, desto rentabler ist die Strategie. Bereits Werte >2 sind gut, Werte >4 herausragend. Ein PF von fast 26 ist absolut außergewöhnlich. Kleiner Tritt auf die Euphorie-Bremse: die Strategie handelt auch nur maximal einmal pro Jahr.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

Eine stärkere Saisonalität, als die des NZD/USD ist kaum vorstellbar. Mit einem entsprechenden Long-Trade ab der dritten Mai-Woche setzen wir alljährlich auf steigende Notierungen dieser Rohstoffwährung und haben in diesem Jahr auch für Sie ein geeignetes Produkt ausgesucht.

Mini Future Long auf NZD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Mini Future Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout bei 0,5584 und seinen Basispreis bei 0,5529 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 0,5920 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 14,98. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PG01TT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,63 USD

Unterstützungen: 0,55-0,56 USD

Mini Future Long auf NZD/USD

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

