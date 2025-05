DAX gibt nach Rekordhoch nach – US-Schuldenlast sorgt für Zurückhaltung

Nach dem gestrigen Allzeithoch startet der DAX am Donnerstagmorgen mit einer Verschnaufpause. Im frühen Handel notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus, die US-Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 tendieren heute vorbörslich unentschlossen. Die jüngsten Sorgen über die hohe US-Staatsverschuldung und steigende Anleiherenditen belasten die Stimmung an den Märkten. Eine schwache Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen führte zu einem Anstieg der Renditen auf über 5 % und dämpfte damit die großen Indizes.

Makroökonomischer Überblick

Für neue Impulse könnten heute die Flash-PMI-Daten aus Großbritannien und den USA sorgen. In Großbritannien wird ein leichter Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erwartet, während der Dienstleistungssektor stabil bleiben dürfte. In den USA deuten Prognosen auf einen leichten Rückgang des Produktions-PMI hin, während der Dienstleistungs-PMI voraussichtlich unverändert bleibt. Zudem stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus, die Hinweise auf die aktuelle Lage des US-Arbeitsmarktes liefern.

Die Porsche AG verzeichnet im frühen Handel deutliche Verluste. Auf der gestrigen Hauptversammlung äußerten Investoren Kritik an der Doppelrolle von CEO Oliver Blume, der sowohl Porsche als auch Volkswagen führt. Zusätzlich belasten ein Absatzrückgang von 42 % in China sowie die Auswirkungen der US-Zölle die Stimmung. Die Aktie notiert vorbörslich rund 5 % schwächer.

Alphabet zeigt sich vorbörslich stabil. Das Unternehmen kündigte auf seiner Entwicklerkonferenz die Einführung eines KI-Modus für die Google-Suche in den USA an – eine Ankündigung, die bei Anlegern auf Interesse stößt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5K2D 28,61 21134,364542 Punkte 8,33 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG22NA 8,01 24756,573615 Punkte 9,05 Open End Nasdaq-100 Bull UG6GQM 9,38 20065,700479 Punkte 19,57 Open End MicroStrategy Inc. Bull HD8XDC 25,79 120,856637 USD 1,54 Open End DAX® Bull UG5B01 24,42 21509,000673 Punkte 9,64 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2025; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG35AS 21,91 50,00 EUR 2,62 17.09.2025 DAX® Call UG5TKE 6,26 23800,00 Punkte 20,34 27.06.2025 DAX® Call UG6LWN 3,30 25100,00 Punkte 20,33 15.08.2025 Deutsche Telekom AG Call UG0Y9Y 0,74 34,50 EUR 20,65 18.06.2025 DAX® Put UG61CN 3,42 23700,00 Punkte -30,03 20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2025; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RV9 2,41 56,04905 USD 2 Open End DAX® Short UG5LC5 0,75 25086,801392 Punkte -25 Open End Airbnb Inc. Long HD368N 4,82 63,781678 USD 2 Open End DAX® Long HD6QGE 3,19 21445,387838 Punkte 9 Open End ASML Holding N.V. Long HD9Q5Q 3,06 531,864385 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2025; 10:25 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!