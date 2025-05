GNW-News: Rackspace Technology von Dell Technologies mit zwei regionalen Global Alliances Partner of the Year Awards für 2025 ausgezeichnet

^SAN ANTONIO, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:

RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-Multicloud- und KI- Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Dell Technologies mit zwei regionalen Global Alliances Partner of the Year Awards ausgezeichnet wurde: 2025 Global Alliances EMEA Innovation Partner of the Year und 2025 Global Alliances Americas Marketing Partner of the Year. Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Rackspace für Innovation, Marktführerschaft und eine starke globale Kultur wider, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Die Auszeichnungen unterstreichen die Stärke der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Rackspace Technology und Dell Technologies. Gemeinsam bieten die Unternehmen branchenführende Lösungen für die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen in den Bereichen Private Cloud, Datenmodernisierung und KI- Einführung - und gewährleisten gleichzeitig Compliance, Leistung und Sicherheit im großen Maßstab. ?Wir sind sehr stolz darauf, diese beiden renommierten Auszeichnungen von Dell Technologies zu erhalten", erklärte Adrianna Bustamante, VP of Global Partnerships and Demand Gen bei Rackspace. ?Diese Auszeichnungen stehen nicht nur für unseren gemeinsamen Erfolg in Amerika und der EMEA-Region, sondern spiegeln auch die Stärke der globalen Kultur von Rackspace wider - eine Kultur, die Zusammenarbeit, Innovation und Kundenerfolg in jedem von uns bedienten Markt fördert." Seit mehr als 20 Jahren treiben Rackspace Technology und Dell Technologies die Transformation in verschiedenen Branchen voran, indem sie fortschrittliche Infrastruktur mit beratungsorientierten Services kombinieren. Von KI-gesteuerten Workloads bis hin zur Unternehmensmodernisierung entwickelt sich die Allianz kontinuierlich weiter, um den Anforderungen der heutigen Hybrid-Cloud-Welt gerecht zu werden. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AuDt- 7j_KFIld5v831pML4wuzLy9NDc765xqSspXQmjwDkTu6xtqo0TCD4HeSmDsFDX7Ch90d6hIn9I6iK- fUFJYjGvZHMJxGjPaRNmEOTA=) ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °