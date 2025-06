IRW-News: ACCESS Newswire: The Battery Show Europe 2025 setzt auf vertiefte Wissensvermittlung und globalen Dialog

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: The Battery Show Europe 2025 setzt auf vertiefte Wissensvermittlung und globalen Dialog

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 2. Juni 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die zeitgleich mit dem Energy Storage Summit Germany (ESG) stattfindet, ist die einzige Veranstaltung, auf der die gesamte Lieferkette für fortschrittliche Batterien, Hybrid-/Elektrofahrzeugtechnologie und Energiespeicherung unter einem Dach zusammenkommt. Sie kehrt diese Woche als maßgebliche Bildungs- und Networking-Plattform für den fortschrittlichen Batterie- und Elektrofahrzeug-(EV)-Sektor zurück. Angesicht der Weiterentwicklung der globalen Märkte bietet diese Veranstaltung Branchenexperten die Einblicke und den Zugang, die sie benötigen, um neue Vorschriften zu meistern, die Produktion zu skalieren und Innovationen in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.

Im Mittelpunkt des Konferenzprogramms 2025 stehen drei fokussierte Bildungsschienen und Zugang zum ESG, die sich mit den dringlichsten Herausforderungen und Chancen des Sektors befassen; Advanced Battery Technologies (fortschrittliche Batterietechnologien) erforscht die Neuerungen in der chemischen Zusammensetzung von Zellen, der Leistungsoptimierung und den Materialien der nächsten Generation; Battery Production and Vehicle Integration (Batterieproduktion und Fahrzeugintegration) befasst sich mit realen Problemen bei der Skalierung der Produktion, der Automatisierung und dem Wärmemanagement, wobei auch die Fahrzeugintegration auf Systemebene beleuchtet wird; und Geopolitics, Trade & Supply Chain Resilience (Geopolitik, Handel und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette) untersucht Politik-, Handels- und Investitionstrends, die sich direkt auf den Materialzugang, die regionale Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheit der Lieferkette auswirken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79801/Informa_020625_DEPRCOM.001.jpeg

Zusammen bieten diese Bildungsschienen mehr als 32 Stunden an fachkundigen Inhalten im Rahmen von technischen Sitzungen, Panels und praktischen Workshops, wobei Experten von weltweit führenden Unternehmen wie der BMW Group, CATL, Cellforce Group und anderen zu Wort kommen.

In der heutigen, sich schnell verändernden Landschaft können wir nicht isoliert arbeiten, so John Lewinski, Executive Vice President, Informa Markets Engineering. The Battery Show Europe ist die Veranstaltung, auf der die Branche zusammenkommt und sich an Gesprächen beteiligt, die die Strategie, die Politik und den Fortschritt mitbestimmen. Von bahnbrechenden Entwicklungen in der Batteriechemie bis hin zu geopolitischen Verschiebungen in der Lieferkette - diese Sitzungen sollen den Teilnehmern die Erkenntnisse und Partnerschaften vermitteln, die sie brauchen, um die Branche mit Klarheit und Zielstrebigkeit anzuführen.

Zusätzlich zu diesen vertiefenden Sessions können die Teilnehmer von täglichen Networking Breakfasts (Frühstücksveranstaltungen) profitieren, die von Hexagon Manufacturing Intelligence, ReCharge, Arthur D Little, Shmuel De-Leon Energy Ltd, MANN+HUMMEL GmbH, Bloomberg NEF und Sphere Energy ausgerichtet werden. Diese moderierten, informellen Roundtable Gespräche fördern den Dialog in der Community und den multidisziplinären Erfahrungsaustausch. Am Donnerstag, den 5. Juni bringt die von Mercedes-Benz, CATL, UniverCell, PowerCo und Volta Energy Technologies veranstaltete Pitch Breakfast-Veranstaltung Start-ups und etablierte Führungskräfte zu ausgewählten Kurzgesprächen zusammen, um Impulse für Innovation und Zusammenarbeit zu liefern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79801/Informa_020625_DEPRCOM.002.jpeg

Die Teilnehmer können auch den Live Product Showcase mit Echtzeit-Demonstrationen von Lösungen der nächsten Generation erkunden. Von Stäublis Ultra-High-Power-Ladesteckern bis hin zu Echtzeit-Materialanalysetools von Thermo Fisher Scientific - diese Demos bieten greifbare Einblicke in die Zukunft der Batterie- und EV-Technologien.

Mit ihrem umfassenden Konferenzprogramm und dem praktischen Zugang zu Spitzentechnologien ist The Battery Show Europe eine unverzichtbare Veranstaltung für alle, die die Zukunft der Elektrifizierung, Energiespeicherung und Mobilität mitgestalten. Melden Sie sich jetzt unter www.thebatteryshow.eu an.

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von nahezu 1.000 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering ausgerichtet und schließt The Battery Show Europe, The Battery Show North America und The Battery Show India ein. Im Jahr 2025 wird Informa Markets Engineering The Battery Show South und The Battery Show Asia einführen. Zu den aufgeführten Medienpartnern gehören Battery Technology and DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen erhalten Sie unter informamarkets.com.

Über Informa Markets Engineering

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von 3 Billionen $. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

