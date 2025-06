EQS-News: PNE-Gruppe erweitert Windpark in Schleswig-Holstein – 22,4 MW zusätzliche Leistung für klimafreundliche Energieversorgung

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE-Gruppe erweitert Windpark in Schleswig-Holstein – 22,4 MW zusätzliche Leistung für klimafreundliche Energieversorgung

Vier neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 22,4 MW erfolgreich in Betrieb genommen

Jährlicher Strombedarf von rund 16.700 Drei-Personen-Haushalten kann gedeckt werden

Gnutz, 6. Juni 2025 – Im schleswig-holsteinischen Landkreis Rendsburg-Eckernförde hat die PNE-Gruppe den Ausbau ihres Windparks auf dem Gebiet der Gemeinde Gnutz erfolgreich abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme von vier zusätzlichen Windenergieanlagen im Teilabschnitt Gnutz West Ib wächst die installierte Leistung des Standorts um weitere 22,4 MW.

Die Erweiterung umfasst zwei Vestas-Anlagen des Typs V162 sowie zwei V150-Anlagen mit jeweils 5,6 MW Nennleistung. Seit Mai 2025 speisen die neuen Windenergieanlagen grünen Strom ins Netz ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung. Mit der neu installierten Leistung von insgesamt 22,4 MW kann künftig der jährliche Strombedarf von rund 16.700 Drei-Personen-Haushalten gedeckt werden. Der nun vollständig ausgebaute Windpark Gnutz West erreicht mit den neuen Anlagen eine Gesamtnennleistung von 30,8 MW – ein bedeutender Beitrag zur klimafreundlichen Energieversorgung.

"Der Windpark Gnutz West ist eines von zahlreichen Kooperationsprojekten, die wir in Schleswig-Holstein gemeinsam mit Landeigentümern und Bürgerinnen und Bürgern umsetzen", so Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG. "Er steht exemplarisch dafür, wie sich lokale Interessen und die strategische Ausrichtung eines unabhängigen Stromerzeugers wie PNE in einem Dialog verbinden lassen, der deutlich über die klassische Flächenverpachtung hinausgeht."

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail:

alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail:

christopher.rodler@pnegroup.com

