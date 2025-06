EQS-News: AUMOVIO fokussiert auf wert- und wachstumsorientierte Entwicklung

EQS-News: Continental AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

AUMOVIO fokussiert auf wert- und wachstumsorientierte Entwicklung



Als eigenständiges Unternehmen strebt AUMOVIO profitables Wachstum an und fokussiert auf Technologien für Wertsteigerung

Steigerung des Umsatzes langfristig auf über 24 Milliarden Euro und bereinigte EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent angestrebt

Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Umsatz sollen langfristig auf unter 9 Prozent reduziert werden

Solide Finanz- und Liquiditätslage sowie anvisierte kontinuierliche Steigerung des Cashflows sollen Dividendenausschüttungen von 10 bis 30 Prozent des Nettoergebnisses mittelfristig ermöglichen

CEO Philipp von Hirschheydt: „AUMOVIO startet mit einer starken Position in den Wachstumssegmenten für die Mobilität der Zukunft, einer ausgezeichneten Kundenbasis und einer bereits erheblich verbesserten Profitabilität. Wir haben eine klare Strategie zur Wertsteigerung und sind gerüstet für die Herausforderungen im Markt“

Frankfurt am Main, 24. Juni 2025. Der Continental-Unternehmensbereich Automotive, der im September als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen AUMOVIO starten soll, hat heute im Rahmen des Kapitalmarkttages seine Ziele und seine Strategie vorgestellt. So plant AUMOVIO, den Umsatz langfristig auf über 24 Milliarden Euro (2024: 19,6 Milliarden Euro) zu steigern. Dabei setzt das Unternehmen auf seine globale Aufstellung in Entwicklung und Produktion, weltweit etablierte Kundenbeziehungen sowie einen klaren Fokus auf wachstumsstarke und wertsteigernde Technologien für das softwaredefinierte Fahrzeug und eine sichere, begeisternde, vernetzte und autonome Mobilität. Die in den vergangenen zwei Jahren gestarteten und konsequent umgesetzten Transformationsprogramme haben bereits wesentlich zu Ergebnisverbesserungen beigetragen. Zusammen mit Maßnahmen zur Portfoliofokussierung wie dem Verkauf des Anbieters für Flottenmanagementlösungen Zonar oder des Trommelbremsenwerks in Italien schafft das Elektronik- und Technologieunternehmen trotz des herausfordernden Marktumfelds eine solide Basis für die künftige Wert- und Profitabilitätssteigerung. Langfristig zielt AUMOVIO auf eine bereinigte EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent (2024: 2,5 Prozent).

„Wir sind bereit für unser Börsendebüt im September“, sagte Philipp von Hirschheydt, CEO von AUMOVIO am Dienstag in Frankfurt. „AUMOVIO startet mit einer starken Position in den Wachstumssegmenten für die Mobilität der Zukunft, einer ausgezeichneten Kundenbasis und einer bereits erheblich verbesserten Profitabilität. Wir haben eine klare Strategie für Wertsteigerung und sind gerüstet für die Herausforderungen im Markt.“

Überproportionale Wachstumschancen für AUMOVIO

Gestützt auf eine Marktanalyse von Berylls erwartet AUMOVIO, dass der Wert der AUMOVIO-Lösungen pro Fahrzeug in den Produktsegmenten des Unternehmens bis 2029 jährlich um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent wachsen wird – und damit weitaus stärker als die Anzahl weltweit produzierter Pkw und leichter Nutzfahrzeuge in diesem Zeitraum (basierend auf der Marktaussicht von S&P Global Mobility). Durch etablierte Kundenbeziehungen mit nahezu allen weltweit führenden Fahrzeugherstellern konnte die künftige AUMOVIO im Jahr 2024 bereits einen Auftragseingang von 19,3 Milliarden Euro erzielen.

Für die wert- und wachstumsorientierte Entwicklung als eigenständiges Unternehmen hat AUMOVIO ein umfangreiches Strategieprogramm aufgesetzt. Die Maßnahmen unterstützen drei strategische Zielsetzungen:

1. AUMOVIO soll mit zukunftsfähigen Produkten eine marktführende Position einnehmen (Lead). Bereits heute machen Produkte mit einer globalen Top-3-Marktposition mehr als 80 Prozent des weltweiten Umsatzes aus. Diesen Anteil will AUMOVIO mithilfe seiner starken Technologieen in allen profitablen Produktsegmenten weiter ausbauen.

2. AUMOVIO soll sich zu einer High-Performance-Organisation weiterentwickeln (Transform). Hierzu werden Maßnahmen zur weiteren Optimierung des Portfolios, zur Verbesserung von Prozessen und operativer Exzellenz sowie zur Kostensenkung umgesetzt.

3. AUMOVIO ist überzeugt, seine finanziellen Ziele zu erreichen (Deliver). Diese Strategiesäulezielt auf die langfristige Ambition ab, nachhaltig Wert für die künftigen Aktionärinnen und Aktionäre von AUMOVIO zu schaffen.

Start mit starker Bilanz und solider Liquidität unterstützt Fokus auf Wertsteigerung

AUMOVIO startet mit einer starken Bilanz und finanzschuldenfrei in die Unabhängigkeit. Das Unternehmen verfügt zum 30.6.2025 über Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und einen Kreditrahmen im Umfang von 2,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf eine solide Kapitalausstattung und eine Steigerung des Cashflows. Mittelfristig strebt AUMOVIO einen Umsatz von 20 bis 22 Milliarden Euro mit einer bereinigten EBIT-Marge von rund 4,0 bis 6,0 Prozent und einer Kapitalrendite (ROCE) von rund 12 bis 15 Prozent an. Langfristig will das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 24 Milliarden Euro, eine bereinigte EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent und einen ROCE von über 16 Prozent erreichen. Mit der Verbesserung der Ergebnissituation plant AUMOVIO, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des den Anteilseignern zuzurechnenden Konzernergebnisses als Dividende auszuschütten.

Weltweit führendes Technologieunternehmen positioniert sich für die Mobilität der Zukunft

In Innovationsprozessen kombiniert AUMOVIO eine starke Kundenorientierung in den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Geschäftsfelder mit den Synergien durch eine zentrale Technologieorganisation (TO), die den gesamten Produktlebenszyklus – von der Idee bis zur Serienproduktion – mit Innovationen, Technologien und operativer Exzellenz unterstützt. Die TO stellt einen ganzheitlichen, gemeinsamen Ansatz in Innovationsprozessen sicher und fördert die operative Exzellenz in den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Geschäftsfelder. Durch Synergien in der Entwicklungsarbeit, Standardisierungen, Prozessoptimierungen, die Zentralisierung beim Einkauf und die Verbesserung der Lieferketten soll die Forschungs- und Entwicklungsarbeit insgesamt verbessert, effizienter gestaltet und das volle Potenzial der Geschäftsfelder entfaltet werden. Ziel ist es, die R&D-Quote, also den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Umsatz, bis 2027 auf unter 10 Prozent und langfristig auf weniger als 9 Prozent zu reduzieren.

Über das zukünftige Unternehmen AUMOVIO

AUMOVIO gestaltet die Mobilität von morgen – mit hoch entwickelten Elektroniklösungen und innovativen Technologien für softwaredefinierte und autonome Fahrzeuge. Das Technologieunternehmen verbindet jahrzehntelange Erfahrung und eine starke Marktposition mit Innovationskraft und globaler Präsenz. AUMOVIO bietet ein breites Portfolio an Sensorlösungen, Displays, Brems- und Komfortsystemen sowie umfassende Expertise in Software, Architekturplattformen und Assistenzsystemen für vernetzte und autonome Mobilität. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte AUMOVIO einen Umsatz von rund 19,6 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Mit einem klaren Fokus auf Wachstumsmärkte und lokale Wertschöpfung – insbesondere in China – treiben die vier Geschäftsfelder von AUMOVIO die Entwicklung sicherer, begeisternder, vernetzter und autonomer Mobilität global voran.

Das Geschäftsfeld Autonomous Mobility (AM) hat ein umfassendes Produktangebot für das automatisierte und autonome Fahren. Hierzu zählen marktführende Positionen im weltweiten Markt für Nutzfahrzeuge sowie bei wesentlichen Komponenten und Systeme für das autonome Fahren (Sensoren, Radar, LiDAR). Mit „As a Service“ erschließt das Geschäftsfeld zudem neue Geschäftsmodelle.

Das Geschäftsfeld Architecture and Network Solutions (ANS) ist mit seinem Produktangebot, das unter anderem Hochleistungsrechner, Telematik, Betriebssysteme, Sensoren und Aktuatoren umfasst, auf die wesentlichen Anforderungen des softwaredefinierten Fahrzeugs ausgerichtet. Bereits heute hat ANS mit rund 90 Prozent seines Kernproduktportfolios eine marktführende Position.

Dank seiner mehr als 100-jährigen Erfahrung im Bereich Fahrzeugsicherheit ist das Geschäftsfeld Safety and Motion (SAM) einer der weltweiten Marktführer bei Bremssystemen, integrierten Sicherheitssystemen (Integrated Safety Systems) und Sensorsystemen. Das Geschäftsfeld ist Vorreiter in der Entwicklung trockener Bremssysteme und hat als einer der ersten Anbieter einen Serienauftrag für ein halbtrockenes Bremssystem erhalten. Diese elektromechanischen Bremssysteme haben gemäß AUMOVIO aufgrund erheblich verbesserter Produkteigenschaften großes Zukunftspotenzial.

Im Geschäftsfeld User Experience (UX) ist AUMOVIO führend für Displaylösungen und Head-up-Displays. UX hat ein breites, diversifiziertes Angebot, das von modernen Hightech-Displays bis zu wettbewerbsfähigen Produkten für den Volumenmarkt reicht. UX erwartet durch größere Displays und neue Produkte wie Scenic-View-Head-up-Displays, die sich über das gesamte Armaturenbrett erstrecken, einen steigenden Wert der pro Fahrzeug verbauten Komponenten. Darüber hinaus strebt UX an seine Wettbewerbsstärke mithilfe von Skaleneffekten in der Produktion in seinen Megafactories weiter ausbauen.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2024 einen Umsatz von 39,7 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 55 Ländern und Märkten.

