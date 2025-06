EQS-News: Energiekontor AG: Startschuss für Eigenparkprojekt Nartum im Landkreis Rotenburg

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor AG: Startschuss für Eigenparkprojekt Nartum im Landkreis Rotenburg



27.06.2025

Startschuss für Eigenparkprojekt Nartum im Landkreis Rotenburg

Bremen, 27. Juni 2025 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat mit dem Windparkprojekt Nartum im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen den Financial Close erreicht und das Projekt erfolgreich zur Baureife geführt. Der Windpark soll mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand übernommen werden. Energiekontor erweitert sein Eigenparkportfolio damit in den kommenden Jahren auf rund 650 Megawatt.

Nachdem Energiekontor im August 2024 die Baugenehmigung für das Projekt erhalten und im Februar 2025 erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen hatte, hat das Projekt nun den Financial Close erreicht.

Am Standort sollen vier Windenergieanlagen des Herstellers Nordex mit einer Nennleistung von jeweils 5,7 Megawatt errichtet werden. Die Nabenhöhe der Anlagen des Typs N149 beträgt 164 Meter, der Rotordurchmesser beläuft sich auf 149 Meter. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag des Windparks beträgt ab dem ersten vollen Betriebsjahr rund 66 Gigawattstunden – ausreichend um rein rechnerisch mehr als 20.000 durchschnittliche Haushalte mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen und mehr als 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

Der Windpark soll nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Die Bautätigkeiten sollen Anfang 2026 aufgenommen werden. Hintergrund ist ein noch ausstehender Tragmasttausch, der für den Anschluss des Windparks über ein Umspannwerk an das Hochspannungsnetz erforderlich ist. Mit Inbetriebnahme der neuen Windenergieanlagen plant Energiekontor, den Windpark ins eigene Parkportfolio zu überführen und die Gesamterzeugungsleistung des konzerneigenen Bestands um rund 23 Megawatt auszubauen.

„In den vergangenen Monaten konnten wir unseren Eigenparkbestand durch leistungsstarke, neue Parks ausbauen und technologisch weiter diversifizieren. Wir treiben die Erweiterung unseres eigenen Stromerzeugungsportfolios entschlossen voran, um neben unserem Projektentwicklungsgeschäft auch in diesem Segment weiter zu wachsen und als unabhängiger Stromproduzent einen nachhaltigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Derzeit befinden sich einschließlich dieses Projekts insgesamt acht Wind- und Solarparks in Deutschland und Frankreich mit einer Erzeugungsleistung von etwas mehr als 200 Megawatt für unseren Eigenbestand im Bau oder in der Vorbereitung. Die Kapazität unseres Eigenbestands erhöht sich damit in den nächsten Jahren auf rund 650 Megawatt“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit fast 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von ca. 444 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 160 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Berlin-Spandau, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Rund 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von annähernd 2,2 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

