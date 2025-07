Verhaltene Stimmung an den Märkten – Konjunktur- und Zollsorgen belasten

Ein trüber Start an den Börsen: Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang mit nachgebender Tendenz, auch die US-Indikationen signalisieren Zurückhaltung. Nach der jüngsten Zuwächsen an den Märkten dominieren heute geopolitische Spannungen und konjunkturelle Unsicherheiten das Bild – Die Anleger agieren vorsichtig.

Makroökonomischer Überblick:

Für Unruhe sorgt vor allem eine neue protektionistische Note aus den USA: Donald Trump kündigte an, ab dem 1. August einen Strafzoll von 35 Prozent auf Warenimporte aus Kanada zu erheben. Die Maßnahme trifft nicht nur die kanadische Wirtschaft, sondern sendet auch ein Signal wachsender handelspolitischer Spannungen – mit potenziellen Auswirkungen auf globale Lieferketten. In Großbritannien enttäuschte das Bruttoinlandsprodukt im Monatsvergleich leicht: Mit einem Rückgang von 0,1 Prozent blieb die Wirtschaftsentwicklung hinter den Erwartungen zurück, wenn auch weniger stark als im Vormonat. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf Kanada, wo die Arbeitslosenquote für Juni veröffentlicht wird – erwartet wird ein leichter Anstieg.

Meistgehandelte Aktien:

Volkswagen: Die Aktie des Wolfsburger Autobauers zeigt sich vorbörslich leicht schwächer. Hintergrund ist die Entscheidung, das gemeinsam mit SAIC betriebene Werk im chinesischen Nanjing zu schließen. Die Produktion soll an den nahegelegenen Standort Yizheng verlagert werden. Ein Umbau des Werks für die E-Mobilität sei laut Konzernangaben aufgrund der zentralen Lage ineffizient gewesen. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung, mit der Volkswagen sein Produktionsnetzwerk in China optimieren will. Der Schritt unterstreicht den Anpassungsdruck, unter dem der Konzern im weltweit größten Automarkt steht.

Fraport: Der Flughafenbetreiber profitiert von einem soliden Passagierwachstum im Juni und notiert vorbörslich leicht im Plus. Mit 5,8 Millionen Fluggästen verzeichnete der Frankfurter Flughafen ein Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders die Pfingstferien, die in diesem Jahr in den Juni fielen, sorgten für ein erhöhtes Reiseaufkommen. Auch international legte das Passagieraufkommen zu – konzernweit stieg die Zahl der Fluggäste um 5,5 Prozent. Während Reisen nach Lateinamerika zulegten, stagnierte der Nordamerika-Verkehr, und in den Nahen Osten gingen die Zahlen spürbar zurück. Die Börse wertet die Zahlen als Zeichen operativer Stabilität.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/XDAX® Bear UG2NYU 5,73 24784,955716 Punkte 41,06 Open End HUT 8 Corp. Bull UG7MBV 6,47 16,058415 USD 2,91 Open End DAX®/XDAX® Bull UG3AXA 0,80 24186,537212 Punkte 302,75 Open End DAX® Bull UG6SFZ 5,03 23752,454432 Punkte 49,55 Open End DJ Industrial Average Bull UG6SBG 9,75 43333,051309 Punkte 39,8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.07.2025; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG30SB 9,90 24300,00 Punkte 11,27 19.12.2025 BMW AG Call UG1NYK 1,42 80,00 EUR 8,39 16.12.2026 Vonovia SE Put HD8YVH 2,3 30,00 EUR 7,36 17.09.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,29 8,00 EUR 8,26 17.12.2025 DAX® Put UG61FP 0,76 23700,00 Punkte 64,38 18.07.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.07.2025; 11:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. Long HC4058 3,24 460,09999 EUR 3 Open End Applied Materials Inc. Long HD2XMB 1,32 148,562309 USD 4 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MA 3,52 259,380907 USD 3 Open End Cameco Corp. Long HD7RF0 9,88 59,031623 USD 6 Open End DAX® Short UG51BT 0,69 26494,271217 Punkte -12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.07.2025; 11:25Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!