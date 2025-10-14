Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 14.10.25

Dax-Rücksetzer weitet sich aus

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.300
Dax-Unterstützung24.10024.00

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Dax bleibt vorerst weiter angeschlagen und anfällig für Rücksetzer") lautete wie folgt:

“Der Dax hat nach dem neuen Allzeithoch vom vergangenen Donnerstag mittlerweile einen Abwärtstrend im Stundenchart ausgebildet. So lange diese Trendlinie nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter klar südwärts. Unterhalb von 24.500/600 Punkten liegen die nächsten Ziele im Bereich der Horizontalunterstützung um 24.250 Punkte, danach der Bereich um 24.100 bis 24.150 Punkte. Die Erholung heute Vormittag könnte sich als erneute Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite erweisen.“

Die gestrige Erholung war wie vermutet eine "Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite". Der Index gibt heute Vormittag deutlich nach und erreicht das gestern genannte Kursziel im "Bereich um 24.100 bis 24.150 Punkte."

Dax-Ausblick: 

Nach dem Erreichen der gestern genannten Zielzone hat der Index zunächst kurzfristig Konsolidierungsbedarf. Entsprechend muss zunächst mit Erholungsversuchen gerechnet werden.

So lange sich diese Versuche unterhalb der nun als Widerstand fungierenden Zone um 24.300 Punkte abspielen, behalten kurzfristig die Verkäufer vorerst weiter die Oberhand. Bleibt der Dax also unterhalb des Bereichs von 24.300/50 Punkten, sind weitere Rücksetzer Richtung 24.000 Punkte und tiefer zu erwarten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 14.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.884,48 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 14.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.639,65 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 13.10.25
Dax bleibt vorerst weiter angeschlagen und anfällig für Rücksetzergestern, 11:20 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 09.10.2025
Dax erreicht Kursziel - jetzt könnten Gewinnmitnahmen kommen09. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 08.10.2025
Weg des geringsten Widerstands: Dax hat Potenzial bis 24.600 Punkte08. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden