Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 24.100 24.00

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Dax bleibt vorerst weiter angeschlagen und anfällig für Rücksetzer") lautete wie folgt:

“Der Dax hat nach dem neuen Allzeithoch vom vergangenen Donnerstag mittlerweile einen Abwärtstrend im Stundenchart ausgebildet. So lange diese Trendlinie nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter klar südwärts. Unterhalb von 24.500/600 Punkten liegen die nächsten Ziele im Bereich der Horizontalunterstützung um 24.250 Punkte, danach der Bereich um 24.100 bis 24.150 Punkte. Die Erholung heute Vormittag könnte sich als erneute Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite erweisen.“

Die gestrige Erholung war wie vermutet eine "Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite". Der Index gibt heute Vormittag deutlich nach und erreicht das gestern genannte Kursziel im "Bereich um 24.100 bis 24.150 Punkte."

Dax-Ausblick:

Nach dem Erreichen der gestern genannten Zielzone hat der Index zunächst kurzfristig Konsolidierungsbedarf. Entsprechend muss zunächst mit Erholungsversuchen gerechnet werden.

So lange sich diese Versuche unterhalb der nun als Widerstand fungierenden Zone um 24.300 Punkte abspielen, behalten kurzfristig die Verkäufer vorerst weiter die Oberhand. Bleibt der Dax also unterhalb des Bereichs von 24.300/50 Punkten, sind weitere Rücksetzer Richtung 24.000 Punkte und tiefer zu erwarten.