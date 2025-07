Dax auf Rekordjagd - Deutsche Bank glänzt mit Gewinnplus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Beflügelt von der Hoffnung auf eine Handelseinigung der EU mit den USA und robusten Firmenbilanzen hat der Dax am Donnerstag weiter zugelegt.

Der deutsche Leitindex stieg am Morgen um 1,1 Prozent auf 24.514 Punkte und näherte sich damit seiner vor zwei Wochen markierten Bestmarke.

Nach dem von US-Präsident Donald Trump mit Japan verkündeten Abkommen wächst die Hoffnung, dass auch die EU in Kürze den Zollstreit beilegen könnte. Mehrere EU-Diplomaten hatten gesagt, dass die Verhandlungssituation besser aussehe und dass man sich auf einen Abschluss mit einem 15-prozentigen Zollsatz auf EU-Waren zubewege.

Beim Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) rechnen Börsianer damit, dass die Währungshüter den Einlagesatz zur Steuerung der Geldpolitik nach acht Lockerungsschritten bei 2,0 Prozent belassen werden. "Das Umfeld bleibt schwierig und daher wird sich die EZB nicht auf einen geldpolitischen Kurs im Voraus festlegen", sagen die Strategen der Helaba. "Der Einfluss der Trumpschen Zollpolitik auf die Inflation und die Konjunktur lässt sich bislang noch nicht klar abschätzen."

Für gute Laune am Aktienmarkt sorgten erfreuliche Firmenbilanzen. Aktien der Deutschen Bank hoben nach einer deutlichen Gewinnsteigerung im Quartal um 5,4 Prozent ab und lagen an der Dax-Spitze. "Insgesamt lief das zweite Quartal besser als erhofft", sagte ein Händler. Vor allem die Ertragsrendite (ROTE) habe mit 10,1 Prozent die Erwartungen weit übertroffen. Die Aktien der Deutschen Telekom profitierten von guten Zahlen der US-Tochter und gewannen rund drei Prozent. T-Mobile lockte im zweiten Quartal überraschend viele Neukunden an und hob die Jahresziele an.

Im SDax kappten die IT-Firma GFT Technologies und der Personaldienstleister Amadeus Fire hingegen ihre Prognosen. Die Aktien brachen jeweils um mehr als 13 Prozent ein.

