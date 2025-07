MTU-Chef: Bin nach Gespräch Merz-Macron zuversichtlicher für FCAS

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der scheidende MTU-Chef Lars Wagner sieht trotz des Gegenwinds aus Frankreich noch Chancen für das europäische Kampfjet-Projekt FCAS.

Wagner verwies am Donnerstag in München auf das Gespräch von Bundeskanzler Friedrich Merz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Diese hatten am Mittwochabend vereinbart, bis Ende August Klarheit über die Zukunft des Projekts zu schaffen. "Ich blicke heute wieder zuversichtlicher auf das Thema", sagte Wagner. "Wir hoffen, dass das Projekt in die nächste Phase geht."

MTU soll zusammen mit der französischen Safran das Triebwerk für den europäischen Kampfjet der nächsten Generation entwickeln. Die entsprechenden Aufträge reichen noch bis zum Sommer 2026. Der französische Partner in dem FCAS-Konsortium, Dassault Aviation, hatte einen höheren Arbeitsanteil an dem Projekt für sich und klarere Führungsstrukturen gefordert und vor einem Scheitern gewarnt. Nach den bisherigen Vereinbarungen sollen Frankreich, Deutschland und Spanien zu je einem Drittel an der Entwicklung des Nachfolgers des deutschen Eurofighters und der französischen Rafale sowie der zugehörigen Waffensysteme beteiligt werden. FCAS soll 2040 auf den Markt kommen.

"Die deutsche Erwartung ist, dass sich Dassault an die bestehenden Vereinbarungen hält", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius nach dem Gespräch von Merz und Macron. In Frankreich ist Dassault federführend für das Projekt, in Deutschland Airbus und in Spanien Indra. MTU-Chef Wagner wechselt im Herbst zu Airbus.

