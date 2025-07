Überwiegend negative Reaktionen auf Ergebnisse | Trump heute bei der FED.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse fallen überwiegend negativ aus. Neben Tesla, stehen die Aktien von American Airlines, Chipotle, IBM., Dow Inc., Honeywell, Mattel, Southwest Airlines und STMicro nach den Zahlen teils auch stärker unter Druck. Musk warnte in dem Call mit Analysten, dass auch die nächsten Quartale schwierig ausfallen könnten. Zu den Gewinner gehört neben den Aktien von Google auch ServiceNow und T-Mobile. Google konnten in allen Segmenten die Ziele schlagen. Was den Wert bremsen könnte, sind die deutlich angehobenen Investitionspläne. Die Margen und Ertragslage könnten darunter leiden. Nach dem Closing wird Intel mit den Ergebnissen im Fokus stehen. Was Handelsabkommen betrifft, rechnet die Wall Street in den kommenden Tagen mit einer Einigung zwischen den USA und der EU. Wie im Fall von Japan, rechnet man mit Einfuhrzöllen von 15%, auch für die Auto-Industrie. Trump wird heute ansonsten den Druck auf die US-Notenbank weiter anfachen. Er möchte die Renovierungsarbeiten der FED-Zentrale in einer Tour heute selbst analysieren. Powell werden Fehler bei der Genehmigung und dem Management der Arbeiten vorgeworfen.



00:00 Aussicht auf Abkommen mit EU | Gegenwind wegen schwacher Werte

02:06 Trump in FED: Renovierungsarbeiten | Kündigung Powell weiter unsicher

03:20 Tesla: Earnings Call mit Analysten | IBM (inkl. Analysten)

07:30 SK Hynix | STMicroelectronics | Texas Instruments | Chipotle

11:14 American Air | SouthwestAir | T Mobile | United Rentals | Honeywell

13:27 United Health: Untersuchung zu Medicaid & Betrugsverdacht

14:36 Google: über den Schätzungen | Service Now: Viele Kaufempfehlungen

19:10 Ausblick: Intel | Meldung: Bank of America