FED bedankt sich bei Trump | Intel knickt ein.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Ergebnisse sind seit gestern Abend erneut uneinheitlich ausgefallen, mit den Aktien von Intel und Mohawk unter Druck, während AutoNation von den Zahlen profitiert und freundlich tendiert. Deckers Outdoor konnte die Ziele solide übertreffen, was zu einer starken Relief-Rallye bei der Aktie führt. Intel konnte die Umsatz- und Ertragsziele schlagen, wobei der Ertrag im laufenden Quartal die Erwartungen Leicht verfehlen werden. Im Vergleich zum Wochenstart, hat sich die Berichtssaison leicht verschlechtert, ist insgesamt aber noch solide. Per Donnerstag haben rund 33% der Firmen im S&P 500 Zahlen gemeldet. 85% konnten die Ertragsziele schlagen, und zwar im Schnitt um 7%. Die Quote lag zum Wochenauftakt bei 88% und 7,7%. Das Treffen zwischen Trump und Powell mag etwas merkwürdig verlaufen sein, wobei sich die Lage etwas zu entspannen scheint. Die FED erklärt in einer Mitteilung, dass man den Besuch begrüßt habe. Die Tweets von Donald Trump deuten ebenfalls auf eine Entspannung.



00:00 Treffen Trump und Powell

02:42 Handelsabkommen: Trump durchsetzungsstark

06:12 Nächste Woche Berichtsaison: Tagungen und viele Ergebnisse

07:36 Intel (inkl. Analysten) | Dekkers Outdoor

11:27 Blackstone zur Wirtschaftslage

13:36 Autonation | Boston Beer | Mohawk | Newmont Mining

13:59 Meldungen: Boeing | Norfolk Southern | GM | Disney

16:14 Wochenausblick: Wirtschaft | Notenbanken | Ergebnisse

18:53 Analysten: Chipotle | Deutsche Bank | Procter & Gamble u.v.m.