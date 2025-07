EQS-Adhoc: Evotec SE und Sandoz AG planen möglichen Verkauf von Just – Evotec Biologics Standort Toulouse

EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

Evotec SE und Sandoz AG planen möglichen Verkauf von Just – Evotec Biologics Standort Toulouse



Ad hoc: Evotec SE und Sandoz AG planen möglichen Verkauf von Just – Evotec Biologics Standort Toulouse

Hamburg – Die Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gibt die Unterzeichnung einer nicht-bindenden Vereinbarung mit der Sandoz AG (SIX:SDZ/OTCQX:SDZNY) über den möglichen Verkauf von Just – Evotec Biologics EU in Toulouse; Frankreich, für eine Gegenleistung in Höhe von rund 300 Mio. USD in bar bekannt. Darüber hinaus umfassen die geplanten Vertragskonditionen weitere technologiebezogene Gegenleistungen, zukünftige Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Produktlizenzgebühren.

Gemäß den vorgeschlagenen Bestimmungen der Transaktion würde Sandoz als Eigentümerin den gesamten Standort in Toulouse übernehmen, während Evotec kurz-, mittel- und langfristige wirtschaftliche Vorteile durch Optionen auf Umsätze, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erzielen würde. Die geplante Transaktion dürfte den Umsatzmix, die Gewinnmargen als auch die Kapitaleffizienz von Evotec unmittelbar verbessern.

Der Abschluss der geplanten Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der entsprechenden Informations- und Konsultationsprozesse mit den Mitarbeitern und deren Vertretern, den endgültigen vertraglichen Vereinbarungen und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

Kontakt: Volker Braun, EVP Head of Global Investor Relations & ESG, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland,

Tel.: +49 (0) 151 1940 5058 (m), volker.braun@evotec.com

